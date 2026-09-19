Feria de moda circular en Paraná: emprendedores ofrecieron prendas de marca desde $15.000

40 emprendedores ofrecieron indumentaria y calzado en excelente estado y a buen precio

El patio del Centro Cultural Juan L. Ortiz volvió a convertirse en un paseo para vecinos y visitantes con una nueva edición de la Feria de Moda Circular, que reunió a 40 emprendedores dedicados a la venta de indumentaria, calzado y accesorios de segunda oportunidad, además de propuestas artesanales y gastronómicas.

La jornada convocó a un importante número de personas que recorrieron los distintos stands, aprovecharon los precios accesibles y disfrutaron de una tarde al aire libre en uno de los espacios públicos más concurridos de Paraná.

Moda circular con prendas de calidad y marcas reconocidas

Una de las organizadoras, Analía Winkelman, explicó que el objetivo de la feria es extender la vida útil de la ropa y fomentar el consumo responsable.

“40 emprendedores de moda circular. Como decimos nosotros, segundo estreno o darle una segunda oportunidad a esa ropa que muchas veces compramos y no sabemos para qué o no nos gusta. Acá la encuentran en excelente estado”, señaló.

También destacó el nivel de las prendas disponibles para el público.

“Hay mucha marca. Está muy bueno para venir, revolver y además encontrarse con un grupo de gente que tiene muy buena onda”, afirmó.

Por su parte, Claudia Ulián, referente de la moda circular en distintos barrios de la ciudad, remarcó la variedad de productos disponibles.

“Nos gusta darle una segunda oportunidad a las prendas y la verdad es que se encuentran cosas muy interesantes”, expresó.

Calzado, carteras y ropa para todas las ocasiones

Además de indumentaria femenina, masculina y deportiva, la feria incluyó zapatos, zapatillas, bolsos, carteras y hasta vestidos y trajes para eventos. Entre los ejemplos de precios, las emprendedoras mostraron un par de suecos de cuero vacuno ofrecidos por $15.000.

Gabriela, otra de las expositoras, aseguró que muchas prendas llegan incluso con su etiqueta original.

“Los precios realmente son para aprovecharlos porque es todo de buena calidad, cosas de marcas originales, en buen estado, nuevas, prendas con etiqueta. Personas que compran la ropa y no les gustó; nosotras la vendemos para que la aprovechen a precios súper accesibles”, indicó.

Un paseo matero que crece en el Juanele

Las organizadoras contaron que la feria se realiza una vez por mes y que el balance de esta edición fue positivo, favorecido por el buen clima y la gran concurrencia de público.

“La gente aprovechó para salir a pasear un poquito con el matecito. Vienen, dan una vueltita, ven algo lindo que les gustó y lo compran”, señalaron.

Además de la moda circular, el predio reunió emprendimientos de decoración, artículos para el hogar y el jardín, productos artesanales y gastronomía, consolidando al sector externo del Centro Cultural Juan L. Ortiz como un espacio de encuentro para las familias.

“Es un paseo matero, divino para venir a pasar la tarde. Más temprano estaba lleno de gente tomando mate, disfrutando, sacando a pasear las mascotas y aprovechando este patio de todos”, destacaron.

Las emprendedoras adelantaron que la próxima edición se realizará en octubre, aunque la fecha será anunciada próximamente a través de las redes sociales de la feria.