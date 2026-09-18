Homenaje al Indio Solari en Paraná: música, danza y una experiencia inmersiva en el Domo del Mirador Tec

Las Ricoteras y el grupo de danza Scaramanzia homenajearon al Indio en Paraná

Paraná vivió una noche especial con un homenaje a Carlos “Indio” Solari realizado en el marco de la sexta fecha del ciclo Arte en Conexión, en el Domo Inmersivo 360 ubicado frente al Mirador Tec.

La propuesta combinó música en vivo, danza y proyecciones audiovisuales para recrear una experiencia diferente alrededor de la obra de uno de los principales referentes del rock argentino.

La banda Las Ricoteras, integrada por mujeres, estuvo a cargo de la música, mientras que el grupo de danza Scaramanzia participó con una propuesta de tribal fusión. La actividad se completó con una proyección inmersiva en el domo.

La posibilidad de participar surgió a partir de una convocatoria realizada para seleccionar artistas para el evento. “Surgió porque Wer había lanzado una convocatoria para hacer el recital y nos eligieron a nosotras”, relató una de las artistas y agregó: "Estamos honradas de ser elegidas y poder hacerlo”.

Una experiencia diferente para Las Ricoteras

Las integrantes de la banda destacaron que la presentación significó una experiencia novedosa debido a las características del espacio y la combinación de distintas disciplinas artísticas. "Es una experiencia inmersiva, no es un recital común, tiene proyección de imágenes, con danzas”, especificaron.

El público acompañó la propuesta y la banda pudo desarrollar un repertorio de aproximadamente una hora. “La banda está de 2025, pero se fue rearmando y hace unos meses armamos una formación nueva", señalaron.

La banda mantiene su actividad y difusión a través de Instagram. “Las Ricoteras HW en Instagram”.

Scaramanzia sumó danza al homenaje

El grupo de danza Scaramanzia participó de la propuesta con cinco integrantes especializadas en tribal fusión. “Somos un grupo de cinco chicas que hacemos tribal fusión. Participamos en dos temas, uno fue con pista y otro en vivo con las chicas, con Las Ricoteras con las cuales ya veníamos trabajando en otras ocasiones”, contaron.

La presentación permitió combinar la música de la banda con una propuesta coreográfica especialmente preparada para el homenaje.

Quienes quieran sumarse a las clases pueden acercarse a la Comisión Vecinal 3 de Febrero, en calle Coronel Caminos 1353.