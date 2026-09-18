Incendio de pastizales afectó las barrancas en la zona de Toma Vieja: imágenes

Un incendio de pastizales en Toma Vieja afectó este viernes por la tarde un amplio sector de las barrancas del río Paraná, en la zona norte de la capital entrerriana. El fuego generó importantes llamas y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos.

Según pudo confirmar Elonce, el siniestro se originó en inmediaciones de calle López Jordán al final. Ante el avance del fuego sobre la vegetación, los bomberos desplegaron un operativo para controlar las llamas y evitar que continuaran propagándose por el sector costero.

La magnitud del incendio pudo observarse desde el río. Televidentes de Elonce enviaron imágenes tomadas desde una embarcación, en las que se apreciaron las llamas extendiéndose sobre los pastizales de las barrancas.

Las llamas avanzaron hacia el norte

De acuerdo con las imágenes recibidas por este medio, el frente de fuego se extendió desde el sector de López Jordán al final hacia el norte, siguiendo la costa del río Paraná.

Las dotaciones que acudieron al lugar trabajaron rápidamente sobre los distintos focos para impedir que el incendio alcanzara otros sectores de la zona de Toma Vieja.

Hasta el momento no se informaron personas heridas como consecuencia del siniestro. Tampoco trascendieron oficialmente las causas que habrían provocado el inicio de las llamas.