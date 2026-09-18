Histórico frigorífico de Santa Fe despidió a 27 trabajadores

El frigorífico Don Juan despidió a 27 trabajadores y retomará la actividad con 25 empleados la próxima semana, luego de un acuerdo alcanzado entre los propietarios de la firma y representantes del Sindicato de la Carne.

La definición surgió este viernes tras varias horas de negociaciones desarrolladas en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. El entendimiento buscó garantizar la continuidad de la histórica planta ubicada en el barrio San Martín de la capital provincial.

De los 52 trabajadores involucrados en esta etapa de la negociación, 27 quedaron desvinculados y otros 25 conservarán sus puestos. La empresa asumió el compromiso de reactivar la producción durante los próximos días.

El compromiso para sostener la planta

Daniel Roa, integrante del Sindicato de la Carne, confirmó los principales puntos incluidos en el acta firmada durante la audiencia laboral, publicó AIRE.

“La empresa se comprometió en esta acta a mantener 25 puestos de trabajo en la planta y retomar su actividad productiva a partir de la semana que viene”, afirmó el dirigente gremial.

El acuerdo también estableció que los empleados despedidos tendrán prioridad para regresar a la firma en caso de que mejore la producción y resulte necesario incorporar nuevamente personal.

Sin embargo, todavía quedan asuntos pendientes.

“Van a seguir reuniones y charlas privadas respecto no solamente a esto, sino al funcionamiento y al desempeño de todas las situaciones”, explicó Roa.

Una nueva audiencia fue programada para el 8 de octubre, cuando representantes de la empresa y del gremio volverán a encontrarse en el Ministerio de Trabajo.

Ya son 35 las desvinculaciones recientes

Los 27 despidos confirmados este viernes se sumaron a las ocho desvinculaciones comunicadas durante la semana anterior. De esta manera, la crisis del frigorífico dejó hasta el momento un total de 35 trabajadores fuera de la empresa.

Don Juan es una compañía familiar fundada en 1931 y atraviesa dificultades financieras que pusieron en riesgo la continuidad de su actividad productiva.

José Viñuela, también representante del Sindicato de la Carne, sostuvo que el aumento de los costos fijos tuvo un fuerte impacto sobre las cuentas de la firma.

“Estaban pagando un importe de luz de cinco millones y pasaron a pagar ahora 15 millones de pesos”, ejemplificó el dirigente.

El incremento del costo energético fue señalado como uno de los factores que agravaron la situación económica de la planta, aunque las negociaciones también abordaron su capacidad productiva y las posibilidades de sostener los puestos laborales.

Preocupación por las importaciones

El Sindicato de la Carne manifestó, además, su preocupación por el crecimiento de las importaciones de carne porcina provenientes de Brasil.

Según las estimaciones del gremio, durante este año podrían ingresar al país alrededor de 60.000 toneladas. Los representantes sindicales consideraron que ese volumen tendría consecuencias sobre el empleo en la industria frigorífica nacional.

“El estimativo que estamos haciendo es que esa importación de 60.000 toneladas significa 3.000 puestos de trabajo menos en toda la República Argentina”, sostuvo Roa.