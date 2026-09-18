Descubren laboratorio clandestino de drogas sintéticas en San Benito durante investigación por estafas a corralones

REDACCIÓN ELONCE
El supuesto laboratorio clandestino de drogas fue descubierto durante allanamientos por estafas con cheques apócrifos a corralones de Paraná y Hasenkamp. Secuestraron 287 frascos con sustancias químicas, cocaína, dinero y equipamiento. Una joven fue detenida.
Un supuesto laboratorio clandestino de drogas fue hallado este viernes en San Benito durante una investigación por estafas cometidas contra corralones de Paraná y Hasenkamp mediante cheques apócrifos, se confirmó a Elonce. Una mujer de 23 años, oriunda de Concordia, quedó detenida.
Personal de la División Delitos Económicos realizó dos allanamientos: uno en calle 25 de Junio al final, en Paraná, y otro en la zona de Quiróz y Mihura, en San Benito. Durante los procedimientos también quedaron dos menores de edad a disposición del Copnaf, dieron cuenta fuentes policiales.
En los operativos se secuestraron 287 frascos con una sustancia química compatible con componentes utilizados para drogas sintéticas y más de 830 recipientes vacíos en condiciones de ser llenados, se confirmó a Elonce. También encontraron una máquina para prensar tapas de frascos al vacío.
Dinero, cocaína y elementos robados
Además, los investigadores incautaron 2,3 gramos de restos de cocaína, $700.000 en efectivo y 2.600 dólares, junto con teléfonos celulares, documentación, anotaciones y una cámara de vigilancia.
La Policía recuperó asimismo aberturas que habrían sido adquiridas mediante las estafas investigadas y un chaleco balístico denunciado como robado.
Los procedimientos quedaron vinculados a la investigación por estafa y una supuesta infracción a la Ley 23.737. El fiscal Santiago Alfieri estuvo presente durante las medidas realizadas este viernes.