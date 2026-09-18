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Policiales Permanecía internado en Buenos Aires

Falleció un joven que permanecía internado tras grave choque en Ruta 135 en Colón

Ian Sampallo había sufrido graves heridas en el siniestro ocurrido el 22 de agosto sobre la Ruta Nacional 135. Permanecía internado en el Hospital Otamendi. La Justicia deberá evaluar una posible modificación de la causa.

18 de Septiembre de 2026
Murió uno de los jóvenes embestidos en la Ruta 135
Murió uno de los jóvenes embestidos en la Ruta 135

Ian Sampallo había sufrido graves heridas en el siniestro ocurrido el 22 de agosto sobre la Ruta Nacional 135. Permanecía internado en el Hospital Otamendi. La Justicia deberá evaluar una posible modificación de la causa.

Murió uno de los jóvenes embestidos cuando se dirigían a trabajar durante la madrugada del 22 de agosto por la Ruta Nacional 135, a la altura del Hipódromo de Colón. La víctima fue identificada como Ian Sampallo, quien permanecía internado en Buenos Aires debido a la gravedad de sus lesiones.

 

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5 y dejó a tres jóvenes heridos. El grupo se dirigía a cumplir tareas en un frigorífico cuando fue alcanzado por otro automóvil.

 

En el vehículo señalado como protagonista del impacto viajaba una pareja que había partido desde Concepción del Uruguay, integrada por un hombre de 37 años y una mujer de 26.

 

Dos de los trabajadores sufrieron lesiones graves como consecuencia de la colisión. Sampallo fue uno de ellos y, debido a la complejidad de su cuadro clínico, debió ser derivado al Hospital Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

Muri&oacute; uno de los j&oacute;venes embestidos en la Ruta 135.-
Murió uno de los jóvenes embestidos en la Ruta 135.-

El joven permaneció bajo atención médica desde el accidente, pero falleció durante las últimas horas. La noticia fue comunicada por sus familiares mediante las redes sociales.

 

En sus mensajes, los allegados expresaron su dolor y agradecieron el acompañamiento y las oraciones recibidas durante el período en el que Sampallo estuvo internado.

 

“Hoy siento que la vida se me fue. Te voy a amar toda la vida, Ian. Gracias por todos estos más de 10 años de amor. Me diste nuestros hijos, gracias por tanto amor. Sé que luchaste hasta el final. Dale la fuerza que necesito para seguir. Te vamos a amar toda nuestra vida. Duele pensar que no merecías esto, que vivías tu vida, trabajabas, soñabas por siempre una nueva oportunidad de darnos lo mejor. Descansá, mi amor”, fue el mensaje que dejó su pareja, Cecilia Made.

Muri&oacute; uno de los j&oacute;venes embestidos en la Ruta 135.-
Murió uno de los jóvenes embestidos en la Ruta 135.-

La causa podría cambiar de calificación

 

La investigación quedó a cargo de la fiscal Micaela Di Pretoro. A partir del fallecimiento, la Justicia deberá analizar si corresponde modificar la calificación legal del expediente.

 

La eventual decisión dependerá de las circunstancias acreditadas, las pericias realizadas y las restantes pruebas incorporadas a la causa. Se aguardaban precisiones sobre las próximas medidas judiciales.

 

La familia de Sampallo reclamó el esclarecimiento de lo sucedido y que se determinen las posibles responsabilidades penales y civiles. La muerte del joven causó profundo pesar entre familiares, amigos y compañeros de trabajo que siguieron su evolución desde el accidente.

Temas:

Ian Sampallo siniestro vial Colón Concepción del Uruguay
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