Organizan un bingo solidario para renovar aulas y realizar mejoras en una escuela de Paraná

El Bingo de la Luz para realizar mejoras en la escuela Luz Vieira Méndez se llevará adelante este sábado 19 de septiembre desde las 14 horas, con el objetivo de reunir a la comunidad educativa y recaudar fondos para diferentes necesidades de la institución.

La directora, Carolina Rotoli, explicó a Elonce que lo recaudado permitirá avanzar en la compra de nuevas pizarras, renovar antiguas luminarias por equipos LED y afrontar reparaciones edilicias, entre ellas la colocación de una ventana deteriorada.

Carolina Rotoli, directora de la institución (Elonce)

"El bingo está pensado para poder comprar pizarras y seguir comprando equipos de luz, porque tenemos que renovar muchas luces de las aulas que son viejas", detalló. También mencionó la necesidad de adquirir pintura para continuar con los proyectos de muralismo que realizan los estudiantes.

Más de 60 donaciones para los premios

La propuesta contó con un importante acompañamiento de las familias y comerciantes de la zona. Según precisó Rotoli, recibieron entre 60 y 70 donaciones de comercios del barrio, que serán destinadas a los premios.

Además, las familias colaboraron con alimentos y artículos de limpieza, que permitieron conformar dos importantes canastas. La entrada anticipada tuvo un valor de $2.000, mientras que el sábado podrá adquirirse por $3.000 con un cartón.

"Les agradecemos muchísimo a la comunidad y principalmente al barrio. Hemos tenido más de 60 o 70 donaciones de comercios que colaboraron con premios muy importantes para nosotros", resaltó la directora.

(Elonce)

Recaudar fondos y fortalecer la comunidad

La institución impulsa habitualmente diferentes actividades junto con la cooperadora para obtener recursos y mantener las instalaciones en condiciones. El bingo será el primero organizado durante este año.

Rótoli señaló que la iniciativa no solamente busca generar ingresos, sino también fortalecer los vínculos entre docentes, estudiantes y familias. "Queremos crear una conciencia de solidaridad, pero también divertirnos y construir una comunidad que pueda pasarla bien", expresó.