Celebrarán 29 años de la Ley Antirrepresas con paneles y actividades artísticas

El encuentro se realizará el miércoles 23 de septiembre, desde las 16, en la Sala Mayo de Paraná. Habrá paneles sobre las cuencas, el fenómeno de El Niño, la participación ciudadana y el papel del Estado.
El 29° aniversario de la Ley Antirrepresas será conmemorado con un encuentro para debatir sobre el estado de los ríos y humedales, que se realizará el miércoles 23 de septiembre, desde las 16, en la Sala Mayo de Paraná.
La actividad, denominada “Encuentro por la Libertad de los Ríos”, fue convocada por el Comité Popular de Cuenca del Río Paraná. La propuesta combinará paneles de debate, música en vivo y expresiones artísticas vinculadas con el agua y la identidad entrerriana.
La jornada buscará analizar la situación actual de las cuencas y los sistemas de humedales, especialmente ante el próximo fenómeno de El Niño. También se discutirán las políticas necesarias para su gestión y las responsabilidades del Estado y la ciudadanía.
Los paneles previstos
El primer panel estará organizado alrededor de la pregunta: “¿Cómo está nuestra cuenca para hacerle frente al fenómeno de El Niño?”. Los participantes analizarán el escenario regional y las medidas necesarias para desarrollar una gestión integral.
El segundo espacio se titulará “Gestión local de cuencas: ¿ciudadanía o Estado?”. Allí se abordarán las diferentes formas de participación social y el papel de las administraciones públicas en el cuidado de los cursos de agua.
La convocatoria reunirá a representantes del arte, la academia, los pueblos originarios, el derecho, la biología y la geografía, además de referentes políticos y organizaciones socioambientales. Entre los paneles se presentarán números musicales y otras intervenciones artísticas.
El origen de la Ley Antirrepresas
La Ley provincial 9092 prohibió la construcción de nuevas represas en los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay. Su sanción fue resultado de una movilización ciudadana contra el proyecto de represamiento del Paraná Medio.
La campaña tuvo entre sus acciones más recordadas la travesía realizada por dos pescadores entrerrianos, quienes recorrieron el río para visibilizar el rechazo al proyecto hidroeléctrico. Bajo la consigna “No a las represas, ríos libres para pueblos libres”, la protesta reunió a distintas comunidades del litoral.
Según recordó el comité organizador, aquel proyecto habría modificado la dinámica ambiental, cultural y sedimentaria del río Paraná y de sus humedales asociados. La movilización logró frenar la iniciativa y posteriormente impulsó la sanción de la ley.
La protección incorporada a la Constitución
La defensa de los cursos de agua fue incorporada en 2008 a la Constitución de Entre Ríos. El artículo 85 declaró libres de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar sus aguas a las cuencas compartidas y los sistemas de humedales.
Ese artículo también reconoció la necesidad de preservar el desarrollo natural de los ecosistemas asociados. Para los organizadores del encuentro, este marco jurídico convirtió a Entre Ríos en una referencia en materia de protección de los ríos.
La jornada servirá para revisar el cumplimiento de esas normas y debatir sobre los desafíos ambientales actuales. El comité reclamó la aplicación de la legislación ambiental, las constituciones nacional y provincial y los tratados internacionales suscriptos por Argentina, entre ellos el Acuerdo de Escazú.
Cuestionamientos sobre la vía navegable
El Comité Popular de Cuenca también planteó críticas al sistema de administración y dragado de la vía navegable del Paraná, habitualmente denominada Hidrovía. La organización cuestionó la participación de las provincias en las decisiones sobre el río y reclamó evaluaciones ambientales integrales.
En ese sentido, sostuvo que deberían realizarse estudios de impacto ambiental acumulativos y estratégicos antes de ejecutar intervenciones que puedan afectar el curso de agua, las islas y los humedales.
El comité consideró además que la navegación debe adaptarse a las características naturales del río y no modificarlo en función del tamaño de los buques. Estas apreciaciones forman parte del posicionamiento socioambiental de la organización convocante.
Participación ciudadana y comités de cuenca
La formación de comités populares en distintos puntos de la cuenca Paraná-Paraguay surgió después de la campaña “Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía”.
Sus integrantes definen estos espacios como una práctica de democracia ambiental y participación ciudadana, basada en el intercambio de conocimientos académicos, comunitarios, políticos y ancestrales.
Desde la organización señalaron que el encuentro buscará fortalecer el vínculo de la población con el territorio y destacar que la calidad de vida, la cultura y la identidad regional dependen del estado de las aguas.