Sol Pérez se tomó unos días en el Caribe y mostró su lado más familiar

Sol Pérez cambió el ritmo de los estudios de televisión por unos días de descanso en el Caribe. Luego de terminar su participación como panelista en Gran Hermano Generación Dorada, viajó junto a su pareja y su hijo a República Dominicana y comenzó a compartir distintas postales de la estadía.

A través de sus historias de Instagram, la abogada mostró cómo transcurren sus jornadas en un resort, entre momentos de descanso, pileta y actividades familiares. El principal protagonista de las publicaciones fue Marco, su hijo, a quien le dedicó varios mensajes afectuosos.

Pese a encontrarse de vacaciones, Pérez mantuvo una de sus rutinas habituales: el entrenamiento. En una de las historias reveló que había comenzado el día a las 6 de la mañana haciendo ejercicio, antes de regresar a la habitación para aprovechar un momento de lectura.

La rutina de Sol Pérez durante sus vacaciones

En esa publicación, Sol Pérez mostró al pequeño durmiendo sobre la cama mientras ella leía “Caballo de fuego”, de Florencia Bonelli. “Ahora el Gordo duerme una siesta. Papá entrena (yo fui hoy a las 6am). Mamá lee”, escribió.

La familia se hospedó en un complejo turístico de República Dominicana, donde buena parte de las imágenes fueron tomadas alrededor de una amplia pileta rodeada de palmeras, reposeras y espacios de descanso.

En ese escenario, Marco apareció jugando entre chorros de agua con un gorro celeste y un traje de baño de manga larga. “Te amo amor de mi vida”, escribió la panelista sobre una de las fotografías.

Juegos en la pileta y mensajes para Marco

Otra de las escenas compartidas por Sol Pérez mostró al niño sentado en una cama con pijama a rayas y chupete, esperándola luego de su entrenamiento matutino. “Llegué de entrenar y el rey me estaba esperando así. Te amo mi amor”, expresó.

Las imágenes continuaron luego en la pileta, donde madre e hijo disfrutaron de distintos juegos. Pérez apareció con una bikini celeste con lunares mientras acompañaba a Marco en una zona de poca profundidad.

En otras postales, ambos se sentaron en el borde mientras el pequeño jugaba con un balde y distintos objetos de playa. También hubo espacio para el descanso, con la panelista recostada en una reposera durante una de las jornadas.