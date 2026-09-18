Proyectarán “Emboscada” en un histórico edificio ferroviario recuperado

“Emboscada”, la película entrerriana protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano, se proyectará este sábado a las 20 en Tezanos Pinto. La función será gratuita y marcará la llegada del cine por primera vez a la localidad.
Un antiguo galpón ferroviario albergará la primera función de cine de Tezanos Pinto este sábado 19 de septiembre, desde las 20. En el edificio recuperado por la comuna se proyectará “Emboscada”, la película dirigida por Mauro Bedendo y protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano.
La entrada será libre y gratuita, mientras que durante la jornada funcionará una cantina a beneficio de la cooperadora. La convocatoria estará abierta a vecinos, comunidades educativas y habitantes de localidades cercanas, entre ellas Oro Verde.
El presidente comunal, Daniel Fontana, destacó el carácter histórico de la propuesta. “Nunca en la vida de Tezanos Pinto se proyectó una película. Va a ser la primera vez”, expresó.
Un galpón recuperado después de casi medio siglo
La función se desarrollará en el antiguo Galpón del Ferrocarril, un edificio que durante el funcionamiento del servicio ferroviario era utilizado como depósito de cereales. La construcción tiene aproximadamente 40 metros de largo por diez de ancho y capacidad estimada para unas 450 personas.
El inmueble permaneció durante décadas prácticamente sin actividad. Según recordó Fontana, hacía más de 48 años que no se realizaban eventos en su interior. En otras épocas había sido escenario de bailes y de presentaciones artísticas, entre ellas una actuación de Ricardo Galván.
Con el paso del tiempo, tanto el edificio como el terreno circundante quedaron deteriorados. Incluso se había formado un cañaveral en el predio. La comuna emprendió tareas de limpieza, reparación y acondicionamiento para recuperar el espacio y volver a incorporarlo a la vida comunitaria.
La Fiesta del Fideo marcó el comienzo
La reapertura del galpón se produjo el 12 de julio con la realización de la Fiesta Regional del Fideo. Fontana definió aquella jornada como “un antes y un después” en el proceso de recuperación del edificio ferroviario.
La proyección de “Emboscada” representará una nueva etapa para el lugar. Por una noche, el antiguo depósito se transformará en una sala de cine para recibir una película realizada íntegramente en Entre Ríos.
“Esperemos que la gente concurra y venga, además de que es libre y gratuito”, manifestó el presidente comunal al extender la invitación a los habitantes de la zona.
Una producción con identidad entrerriana
“Emboscada” fue filmada en Paraná y Villa Urquiza. La producción contó con la participación de más de 60 actores entrerrianos, además de técnicos y músicos de la región.
El largometraje se estrenó durante 2025 en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), donde la convocatoria superó la capacidad de la sala. De aquella presentación participaron Laport, Serrano, Bedendo y numerosos integrantes del elenco y del equipo de producción.
La película regresó posteriormente a Paraná. El 5 de mayo se realizó una función gratuita en el Teatro Municipal 3 de Febrero, mientras que el 30 y 31 de julio se proyectó en el cine Las Tipas del Shopping Paso del Paraná.
Roly Serrano estuvo presente en la primera de esas dos funciones, dialogó con la prensa y recibió el reconocimiento del público. Debido a la concurrencia, al día siguiente se sumó una nueva exhibición gratuita.
La presentación en Tezanos Pinto formará parte del recorrido provincial de la producción antes de su estreno previsto en salas de Buenos Aires hacia finales de año.
La trama de “Emboscada”
La historia sigue al Tano, un fotógrafo profesional y excorresponsal de guerra en la antigua Yugoslavia. En medio de la crisis económica argentina de comienzos de siglo, el personaje deposita su indemnización laboral en un banco y queda imposibilitado de retirar sus ahorros por las restricciones del corralito.
Ante esa situación, decide colocarse cartuchos de dinamita en el cuerpo e ingresar a la entidad para exigir la devolución de los 150.000 dólares que había depositado.
La narración aborda las consecuencias de aquella acción y la posterior huida del protagonista después de cumplir una condena. El personaje regresa a su pueblo natal en Entre Ríos para escapar de policías corruptos que intentan quedarse con el dinero recuperado.
La película retrata situaciones vinculadas con la crisis social y económica que atravesó Argentina a comienzos del siglo XXI. Su proyección tendrá un significado adicional en Tezanos Pinto: será la primera experiencia cinematográfica compartida por la comunidad.