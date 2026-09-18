Temperaturas en ascenso en Entre Ríos: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El tiempo en Entre Ríos se presentará este viernes 18 de septiembre con una mañana fresca y temperaturas agradables durante la tarde. Las máximas se ubicarán entre los 23 y 26 grados, mientras que en algunas localidades aparecen bajas probabilidades de precipitaciones hacia la noche.

En Paraná, Villaguay y La Paz se esperan mínimas cercanas a los 13 grados y máximas de 24. En las tres ciudades, la probabilidad de lluvias será prácticamente nula durante gran parte de la jornada, aunque hacia la noche aumenta a entre 10% y 40%.

Más al norte, Concordia y Federación tendrán temperaturas algo superiores, con máximas de 26 grados y mínimas de 12. También allí podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la noche, con probabilidades de entre 10% y 40%.

Un sábado con temperaturas en ascenso

El sábado continuará la tendencia de ascenso del tiempo en buena parte de Entre Ríos. Paraná, Villaguay y La Paz tendrán máximas de 26 grados y mínimas de 17, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvia muy bajas.

En Concordia y Federación se prevén máximas de 25 grados, mientras que las mínimas rondarán los 17. Las chances de precipitaciones permanecerán entre 0% y 10% a lo largo de la jornada.

En Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, en tanto, el sábado tendrá una mínima cercana a los 15 grados y una máxima de 25. Allí no se esperan lluvias y predominarán condiciones relativamente estables.

El domingo será el día más cálido

El domingo marcará el punto más cálido del fin de semana en varias zonas de Entre Ríos. Paraná, Villaguay y La Paz podrían alcanzar los 28 grados, con mínimas de 16 y sin probabilidades significativas de precipitaciones durante el día.

Concordia y Federación llegarían a los 26 grados, también con condiciones mayormente estables. En ambas ciudades se espera una jornada con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

La situación será diferente en el sur provincial. Concepción del Uruguay y Gualeguaychú alcanzarán máximas de 27 grados, pero hacia la tarde y la noche aparecen probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40%.

El cambio que comenzará a sentirse después del fin de semana

Además de las lluvias previstas para el sur, el domingo podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú durante la segunda mitad del día.

El tiempo comenzaría a cambiar de manera más generalizada el lunes 21, cuando varias localidades presentan probabilidades de lluvias de entre 10% y 40%, acompañado por un aumento de la intensidad del viento.

Para ese día se anticipan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora en distintos puntos de la provincia y máximas que descenderían hacia los 21 a 24 grados. De esta manera, el fin de semana tendrá temperaturas en ascenso antes de un comienzo de semana más inestable y ventoso.