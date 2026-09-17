Argentina venció a Perú en softbol y sigue en carrera por las medallas en los Juegos Suramericanos

La selección argentina femenina de softbol derrotó 4-0 a Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedó con chances de disputar las medallas en el torneo que se desarrolla en el estadio Nafaldo Cargnel, en Paraná.

Con este resultado, el conjunto nacional alcanzó su tercer triunfo en cuatro presentaciones y llegará a la última jornada con la posibilidad de clasificarse a la final si vence a Venezuela.

Los bates aparecieron en el momento justo

Una de las jugadoras, Juliana,destacó la paciencia del equipo para destrabar un encuentro que se mantuvo igualado durante gran parte del juego.

“Fue un partido ajustado. Estuvimos 0 a 0 hasta que por ahí se encendieron nuestros bates y pudimos anotar estas cuatro carreras que nos llevó al triunfo”.

Tras la derrota sufrida el día anterior, remarcó la importancia de enfocarse rápidamente en el siguiente desafío.

“Siempre hay que dar vuelta a la página. El deporte es así, a veces se gana, a veces se pierde. Lo importante es que al otro día sigue la vida. Salir a jugar, dejar atrás el ayer y pensar en el presente siempre”.

Venezuela definirá el futuro de Argentina

La victoria dejó al seleccionado con un panorama abierto de cara al cierre de la fase regular. “Podemos pelear todavía por medalla de bronce y si ganamos mañana peleamos por la medalla de oro o plata”.

Aunque inicialmente el encuentro estaba previsto para las 20:30, la organización modificó el horario y el partido frente a Venezuela se disputará a las 19 en el Nafaldo Cargnel.

“Vamos a dar pelea”

La entrenadora Silvina Caño valoró el rendimiento del plantel y recordó el significado especial de competir en una cancha donde también fue jugadora. “Siento mucha emoción porque yo estuve en esta cancha como jugadora también. Toda la gente en la tribuna le agrega un plus”.

Sobre el duelo decisivo ante Venezuela, anticipó un compromiso de máxima exigencia. “Viene con muchos torneos en los últimos dos meses, vienen bien preparadas, pero nos van a tener que ganar y nosotros le vamos a dar pelea”.

“Para nosotros es importante porque el nivel es muy parejo. Haber ganado el juego contra Colombia y hoy contra Perú demuestra el trabajo que hizo el equipo y para lo que está preparado. Mañana será un gran desafío”, agregó.

El apoyo del público, un impulso en Paraná

El estadio volvió a mostrar un gran marco de público, con familiares, amigos y referentes históricos del softbol acompañando a la selección. “Es hermoso porque en la tribuna están nuestras familias, nuestros amigos y la gente del softbol. Somos una gran familia y cuando hay un torneo venimos todos”.

Antes de retirarse, Caño agradeció la difusión del deporte e invitó a los entrerrianos a acompañar al equipo en el partido decisivo.

“El softbol necesita mucha promoción y para nosotros que un medio importante venga a cubrir nuestro partido es súper importante. Los invitamos a todos a venir a apoyar y ayudarnos mañana a las 19 horas”.