ATER detectó 1.428 construcciones sin declarar en San José y recalculará el Impuesto Inmobiliario

Las construcciones detectadas tendrían una antigüedad estimada correspondiente a 2023

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) detectó 1.428 partidas inmobiliarias en San José con construcciones no declaradas y aprobó su incorporación provisoria al catastro provincial, una medida que derivará en el recálculo del Impuesto Inmobiliario de los inmuebles alcanzados, publicó El Entre Ríos.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Nº 75/2026 de la Dirección de Catastro, firmada el 11 de septiembre y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Cómo detectó ATER las construcciones

El relevamiento fue realizado por el Departamento de Gestión de Información Catastral mediante herramientas de detección remota, utilizando la plataforma Open Buildings para identificar edificaciones en terrenos que, según el Sistema de Administración Tributaria (SAT), figuraban como baldíos.

El procedimiento alcanzó partidas registradas como planta 1 o 4 e incluye viviendas particulares, empresas e instituciones.

Según el organismo, las construcciones detectadas tendrían una antigüedad estimada correspondiente a 2023, aunque esa información tendrá carácter provisorio hasta que los titulares presenten la documentación correspondiente o ATER determine la situación de oficio.

Incorporación provisoria al catastro

La resolución dispone que todas las mejoras edilicias relevadas sean incorporadas de manera provisoria a las bases catastrales del SAT.

Para ello, ATER asignará inicialmente una categoría constructiva 4, con destino vivienda, calidad constructiva “buena” y año de construcción 2023. Esa clasificación podrá modificarse posteriormente a partir de las declaraciones juradas de los propietarios o de las verificaciones realizadas por el organismo.

El objetivo es actualizar la valuación parcelaria de inmuebles que hasta ahora tributaban como terrenos baldíos pese a contar con edificaciones.

Qué pasará con el Impuesto Inmobiliario

Uno de los principales efectos de la medida será la intervención de la Dirección de Impuestos de ATER para recalcular el tributo correspondiente a cada una de las partidas incluidas en el relevamiento.

Al incorporarse las mejoras constructivas a la valuación fiscal, los inmuebles podrán registrar modificaciones en el monto del Impuesto Inmobiliario, de acuerdo con las características definitivas que determine el organismo.

Hay 18 inmuebles con más de 1.000 metros cuadrados construidos

Dentro del total de partidas relevadas, ATER identificó 18 inmuebles que presentan más de 1.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar.

Debido a esa superficie, el organismo presume que podrían corresponder a destinos distintos del exclusivamente residencial, por lo que sus titulares serán convocados específicamente para presentar la Declaración Jurada de Mejoras.

La Dirección de Fiscalización Tributaria será la encargada de coordinar las notificaciones y el proceso de regularización junto con la Dirección de Catastro.

La resolución establece que el padrón completo con las 1.428 partidas será publicado en la Representación Territorial de ATER en San José, conforme a lo previsto por la Ley Provincial Nº 8.672.