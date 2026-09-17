Sistema CUP de PAMI: cómo retirar medicamentos sin llevar la receta en papel

El Sistema CUP de PAMI permite identificar y registrar electrónicamente las prescripciones realizadas por los profesionales para que los afiliados puedan retirar medicamentos en las farmacias habilitadas sin necesidad de llevar una receta impresa. El mecanismo forma parte del circuito de recetas electrónicas de la obra social y conecta la indicación del médico con su posterior validación en la farmacia.

CUP significa Clave Única de Prescripción y funciona como un identificador de cada indicación. El procedimiento comienza cuando el médico de cabecera o especialista determina qué medicamento corresponde y genera la receta mediante las herramientas habilitadas para los prestadores de PAMI.

Después de completar los datos requeridos, el profesional firma digitalmente la receta. La información queda registrada en el sistema y puede ser consultada posteriormente para comprobar la existencia y vigencia de la prescripción cuando el beneficiario se presenta en una farmacia de la red.

Cómo funciona la receta electrónica de PAMI

La digitalización modifica el circuito tradicional de las recetas en papel. El afiliado ya no necesita trasladar físicamente la prescripción desde el consultorio hasta la farmacia, debido a que los datos quedan almacenados en el sistema una vez que el profesional completa el procedimiento.

Cuando el beneficiario concurre a una farmacia adherida, el establecimiento accede al sistema correspondiente y busca la prescripción. Allí verifica los datos necesarios antes de avanzar con la entrega del medicamento indicado.

De esta manera, si la receta electrónica fue correctamente emitida y se encuentra disponible y vigente, no es necesario presentar una copia impresa. No obstante, antes de concurrir resulta conveniente comprobar que la prescripción haya sido efectivamente generada por el médico.

Qué documentación hay que llevar a la farmacia

Aunque la receta no deba presentarse en papel, el afiliado sí necesita acreditar su identidad y condición de beneficiario al momento de retirar los medicamentos. Entre la documentación requerida se encuentran el DNI y la Credencial PAMI.

La credencial puede utilizarse tanto en su versión física como en formato digital. Con esos datos, la farmacia puede identificar al afiliado, consultar la receta electrónica registrada y realizar las verificaciones correspondientes antes de entregar el medicamento.

El procedimiento contempla además aquellos casos en los que el beneficiario no puede trasladarse personalmente. Un familiar o una persona de confianza puede efectuar el retiro en su nombre, siempre que presente la documentación correspondiente para acreditar los datos del afiliado.

Cómo saber si la receta ya fue cargada

Una de las recomendaciones antes de dirigirse a la farmacia es verificar que el médico haya completado la prescripción. Los beneficiarios disponen de herramientas digitales para revisar las recetas electrónicas registradas a su nombre.

La consulta puede realizarse mediante la aplicación oficial de PAMI desde un teléfono celular. Otra alternativa es ingresar a Mi PAMI, el portal digital que concentra diferentes servicios, prestaciones y gestiones vinculadas con la cobertura, destacó Iprofesional.

Estas opciones permiten comprobar previamente la existencia de la receta y conocer las prescripciones disponibles. De esa forma, el afiliado puede organizar el retiro y evitar concurrir a la farmacia antes de que la indicación haya quedado correctamente registrada.

Qué hacer cuando hay que renovar una receta

Cuando un afiliado necesita renovar una prescripción, debe comunicarse con su médico de cabecera o especialista. Será el profesional quien evalúe si corresponde emitir una nueva receta y quien realice la carga a través de las herramientas habilitadas.

Una vez completada y firmada digitalmente, la nueva prescripción queda incorporada al sistema electrónico. A partir de allí puede ser consultada por los canales digitales y posteriormente validada por una farmacia perteneciente a la red de PAMI.

El circuito del Sistema CUP de PAMI se completa así íntegramente de manera digital en lo referido a la prescripción: el profesional genera la receta y la firma electrónicamente, el sistema registra la indicación y la farmacia consulta los datos para avanzar con la entrega. Para el afiliado, esto significa que no necesita trasladar una receta electrónica impresa para acceder al medicamento prescripto.