Final Four de Estudiantes: las U15 van por el sueño nacional tras años jugando juntas

REDACCIÓN ELONCE
El Final Four de Estudiantes tendrá al equipo femenino U15 entre los cuatro mejores del país. Emilia Serfaty y Evangelina Álvarez contaron en El Once Deportivo cómo viven la previa, destacaron el esfuerzo colectivo y anticiparon el duelo ante Lanús.
El Final Four de Estudiantes marcará este fin de semana uno de los momentos más importantes para una camada de jugadoras que comparte cancha desde los 11 años. El conjunto femenino U15 del Club Estudiantes de Paraná afrontará la definición de la Liga Federal Formativa y tendrá como primer desafío a Lanús, con la ilusión de coronar un recorrido que ya incluyó la conquista de la Liga Provincial.
Emilia Serfaty y Evangelina Álvarez, jugadoras del CAE, estuvieron en El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y compartieron sus sensaciones antes del viaje. “La verdad, muy entusiasmadas por lo que se va a venir. Venimos entrenando mucho y creo que nos merecemos estar en esta instancia tan importante porque nos esforzamos mucho. Todas las prácticas estuvieron muy duras estas semanas y creo que nuestros esfuerzos traen sus resultados”, expresó Serfaty.
Álvarez puso el acento en el mérito colectivo detrás de la clasificación. “Yo creo que no estamos acá por suerte, estamos por nuestro propio mérito y el de todas las compañeras, ya sea las que jugaron un partido o todos, y de los profes que siempre estuvieron acompañando. Los padres igual, siempre nos acompañaron. Las prácticas vienen siendo muy duras y siempre nos estamos alentando para que ninguna se bajonee y que todas estemos al 100”.
Una camada que creció jugando junta
La historia de este equipo comenzó varios años antes de alcanzar la definición nacional. “Nosotras arrancamos juntas a los 11 y nos fuimos formando. Empezamos a progresar como equipo en U13 y ahí empezamos a sumar experiencias con las ligas locales. Nos tocó jugar una Liga Provincial acá, ganarla, y este año nos tocó viajar para la Liga Provincial y por suerte la ganamos también”, recordaron.
El antecedente de la categoría U13 también funcionó como impulso. En aquella etapa habían conseguido disputar el Nacional, aunque el recorrido terminó en semifinales. “En U13 también se nos había dado la oportunidad de participar en el Nacional, perdimos en las semis y nos quedaron esas ganas de poder seguir. Este año pudimos llegar más lejos que la otra vez”, señalaron.
La diferencia, según explicaron, estuvo en el compromiso asumido desde el comienzo de la temporada. “Yo creo que, de parte de todo el equipo, hubo más disciplina. Todas fueron más a entrenar, nos esforzamos y se comprometieron. A principio de año dijimos: ‘Este es nuestro objetivo’. Y fuimos todas a entrenar”.
El triple que abrió las puertas de la definición
El pasaje al Final Four tuvo un momento cargado de dramatismo. Estudiantes necesitaba alcanzar una diferencia determinada debido a un triple empate y, con pocos segundos en el reloj, un lanzamiento de Álvarez terminó siendo decisivo para conseguir el objetivo.
“Quedan 16 segundos. Nos faltaban dos para pasar y me la pasa una amiga. Estaba confiada, lo tiré y entró”, recordó la jugadora sobre aquel lanzamiento que terminó siendo determinante para la clasificación.
Superada aquella instancia, el foco está puesto en Lanús. Las jugadoras ya comenzaron a estudiar al rival y saben que la exigencia será máxima. “Todos los equipos que están en esa fase son muy duros. Hemos tenido partidos que perdimos, otros que se nos complicaron y ganamos por uno. Hay que defender, sobre todo, que es lo más importante, y que el ataque fluya”.
Serfaty, del Final Four a la Selección Argentina
La definición nacional tendrá un significado adicional para Emilia Serfaty. La goleadora de Estudiantes fue convocada a la Selección Argentina para disputar la Copa Kenia en Misiones, donde tendrá competencia internacional inmediatamente después de afrontar el Final Four.
“La verdad, estoy re feliz por la convocatoria. Primero tuvimos un campus en el que fueron seleccionadas varias de mis compañeras y ahora fui llamada para la Copa Kenia, que se va a jugar en Misiones desde este lunes al domingo. Nos vamos a enfrentar a equipos de Chile, Perú, la selección de Brasil y otros países”, contó.
La joven volvió a colocar el logro individual dentro del recorrido colectivo. “La verdad, un orgullo. Estoy muy feliz y, sobre todo, gracias al equipo porque yo sin ellas no hubiera podido llegar hasta acá”. Serfaty acumuló 189 puntos en 10 encuentros de la competencia, con un promedio de 18,9 por partido.
“Nos exigen disfrutar”
El crecimiento del grupo también estuvo marcado por el acompañamiento del cuerpo técnico. Las jugadoras destacaron que comparten el proceso con sus entrenadores desde las categorías menores y que la exigencia deportiva siempre estuvo acompañada por el disfrute.
“Nosotras tenemos a Seba y a Lucy desde que somos mini, entonces ya los conocemos y ellos nos conocen. Desde el primer día que empezamos a entrenar, siempre estuvieron alentándonos. Obviamente están los retos que se deben, pero siempre son para enseñar, nunca para mal, y siempre nos dejan alguna enseñanza para la vida o para el deporte. La verdad, muy orgullosa de mis entrenadores”, destacaron.
Una de las enseñanzas que el cuerpo técnico intenta transmitirles estará especialmente presente durante la definición nacional. “Nos exigen disfrutar. Hacemos el deporte porque nos gusta. Siempre nos dicen que cuando disfrutás es cuando te van a empezar a salir las cosas, que no nos tenemos que poner presión”.
Un grupo que busca dejar a Estudiantes en lo más alto
Para las jóvenes, llegar a esta instancia también significa representar a Estudiantes entre los principales equipos del básquet formativo femenino del país. “Es un orgullo porque otro objetivo era dejar el club en lo más alto y creo que lo estamos haciendo bien, porque hace mucho no llega una rama femenina a algo tan importante”, expresaron.
Pese a la dimensión del desafío, intentan mantener la misma filosofía que las acompañó durante el torneo. “Ahora que estamos acá vamos a ir todas a disfrutar, que pase lo que tenga que pasar”, sostuvo Serfaty. Luego, agregó: “Para mí puede ir para cualquiera de los cuatro equipos. Hay que ir y jugarlo paso a paso”.
Estudiantes viajará este viernes y disputará el sábado su primer encuentro ante Lanús. En la otra llave estarán Luján de Cuyo y Vélez. “Primer objetivo es Lanús y el resto veremos”, resumieron las jugadoras antes de afrontar uno de los desafíos más importantes de esta camada.
Los sueños que aparecen más allá del torneo
La experiencia también abre nuevas expectativas para las protagonistas. Ante la posibilidad de proyectarse en el básquet, Serfaty reconoció: “Si yo tuviera la oportunidad de ser jugadora profesional, estaría más que orgullosa. También jugar en la Selección Argentina, que sería un montón”.
Álvarez planteó su futuro desde otra perspectiva: “Vivir del básquet no sé, pero por ahora lo hago por gusto. Si se da jugar en una selección o en otro club, una Liga Federal también me encantaría. Pero siempre más para el lado del disfrute, no tanto para vivir de eso”.
Entre sueños individuales y un objetivo que construyeron juntas desde pequeñas, las U15 afrontarán ahora la definición nacional. El Final Four de Estudiantes será un nuevo capítulo para una camada que encontró en el entrenamiento, la disciplina y el disfrute las bases para instalar al club paranaense entre los cuatro mejores del país.