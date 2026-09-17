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Dos entrerrianos fallecieron tras un choque frontal en Corrientes sobre Ruta 12

Una Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze chocaron de frente sobre la Ruta 12. Sus tres ocupantes murieron en el lugar y se confirmó que dos eran entrerrianos.

17 de Septiembre de 2026
Oriundos de Cerrito y Hernandarias.
Oriundos de Cerrito y Hernandarias.

Una Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze chocaron de frente sobre la Ruta 12. Sus tres ocupantes murieron en el lugar y se confirmó que dos eran entrerrianos.

Un choque frontal en la Ruta 12 dejó tres personas fallecidas este jueves al mediodía, a la altura del kilómetro 1.225, en inmediaciones de Villa Olivari, provincia de Corrientes. El siniestro involucró a una Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze.

 

La colisión se produjo pasadas las 13 por causas que permanecían bajo investigación judicial. Debido a la violencia del impacto, los tres ocupantes de los vehículos murieron en el lugar antes de que pudieran recibir asistencia médica.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, en el Cruze viajaban Diego Almada, de 45, domiciliado en Cerrito, y Milagros Agustina Marioni, de 26, con residencia en Hernandarias. La Meriva era conducida por Rafael Domínguez, de 79 años, con domicilio en Berón de Astrada, publicó Radio Sudamericana.

 

El operativo desplegado

 

Las primeras actuaciones indicaron que ambos automóviles colisionaron de frente.

En el lugar intervino personal de las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) de Ituzaingó, junto con dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari. Los equipos de emergencia realizaron tareas de asistencia y aseguramiento del sector.

 

Las cuadrillas concretaron la extracción de los cuerpos que fueron trasladados a la morgue del Hospital Billinghurst.

 

También trabajaron efectivos de la Comisaría de Distrito de Villa Olivari, quienes coordinaron las actuaciones iniciales y preservaron la escena para permitir la realización de las pericias correspondientes.

Temas:

Ruta Nacional 12 choque frontal accidente fatal Corrientes Villa Olivari Cerrito Entre Ríos
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