La UBA anunció más de 20 días de paro y convocaron a una nueva marcha federal: el Gobierno ofertó 3%

La Marcha Federal se realizará el 15 de octubre en todo el país.

Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un plan de lucha con más de 20 días de paro rotativo, luego de que fracasara una nueva reunión paritaria con el Gobierno nacional. Las medidas comenzarán el próximo lunes y se extenderán hasta el jueves 22 de octubre.

Además, el sector convocó para el 15 de octubre a la Quinta Marcha Federal Universitaria. A diferencia de las movilizaciones anteriores, que finalizaron en Plaza de Mayo, esta vez la concentración tendrá como destino el Palacio de Tribunales.

El reclamo central será el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una recomposición de los salarios docentes y no docentes. La convocatoria se producirá también mientras el Congreso discute el proyecto de Presupuesto 2027.

Reclamo por el cumplimiento de la ley

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), Emiliano Cagnacci, cuestionó la postura del Ejecutivo y afirmó que la oferta salarial presentada no respetaba lo establecido por la normativa.

“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia, la ley se cumple”, expresó el dirigente gremial.

Cagnacci sostuvo que el Congreso y la Corte Suprema se habían pronunciado sobre la obligación de respetar las normas vigentes. “Hablamos de dos poderes de la República que este Gobierno no respeta”, denunció.

La convocatoria a la marcha federal

La realización de la Quinta Marcha Federal Universitaria fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que llamó a movilizarse “en defensa de la universidad pública argentina”.

“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del Presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, comunicó el organismo.

Por su parte, Cagnacci advirtió que el ajuste presupuestario podía afectar la formación profesional y las posibilidades de movilidad social. “Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios”, señaló.

La oferta salarial que rechazaron los gremios

La negociación paritaria se realizó este jueves en el Palacio Pizzurno. Durante el encuentro, el Gobierno propuso un incremento del 3% para septiembre y octubre, el mismo porcentaje que había ofrecido en la reunión de comienzos de mes.

Los sindicatos volvieron a rechazar la propuesta porque, según sus cálculos, todavía se requería una recomposición superior al 30% para recuperar el poder adquisitivo que los salarios tenían a finales de 2023.

“Fue exactamente lo que se ofreció el 1° de septiembre, lo que quiere decir que durante este cuarto intermedio el Gobierno no modificó la oferta”, explicó el titular de Aduba.

Cagnacci describió la reunión como “un monólogo, con tono autoritario”, debido a que las autoridades reiteraron el ofrecimiento que ya había sido rechazado por todos los gremios.

Un plan de lucha hasta finales de octubre

Las organizaciones universitarias resolvieron profundizar las medidas ante la ausencia de un acuerdo. El cronograma incluirá paros rotativos durante más de 20 días, entre el lunes próximo y el 22 de octubre.

La marcha del 15 de octubre buscará trasladar el reclamo al ámbito judicial y volver a reunir a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias y representantes del sistema científico.

“La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, concluyó Cagnacci, quien afirmó que el desfinanciamiento podía derivar en un país con menos profesionales, menores oportunidades de ascenso social y “un futuro incierto”.