Ganó $1.374 millones en el Quini 6 con una boleta que todavía no había pagado ni retirado

El ganador del Quini 6 obtuvo más de $1.374 millones y todavía no había retirado la boleta premiada de la agencia. El apostador comenzó a participar seis meses atrás, efectuaba una jugada por mes y desconocía el resultado cuando la agenciera logró comunicarse con él.

El ticket fue confeccionado en la agencia número 015, ubicada en la intersección de Mendoza y San Martín, en la localidad cordobesa de La Para. Los números favorecidos en el Tradicional Primer Sorteo fueron el 13, 14, 16, 19, 20 y 29.

Dos jugadores acertaron la combinación completa del sorteo número 3.409 y se repartieron el pozo principal. A cada uno le correspondieron exactamente $1.374.510.690.

El ticket estaba guardado en la agencia

Silvana Pellarolo, responsable del comercio que vendió la jugada, relató que recibió la noticia mediante otros agencieros y se dirigió inmediatamente al local para comprobar los números.

Al revisar las apuestas descubrió que tenía en su poder el cartón ganador, ya que el cliente todavía no había pasado a retirarlo. La agenciera intentó entonces localizarlo mientras recibía numerosos llamados y mensajes.

“El ganador no tenía idea de lo que estaba pasando. Estaba el pueblo revolucionado, no sabía que había ganado el Quini y no tenía idea de dónde estaba el cartón. El cartón estaba acá, no lo había retirado”, explicó Pellarolo en diálogo con Radio La Para Laguna del Plata.

Una jugada mensual iniciada seis meses atrás

La comerciante aclaró que no se trataba de una combinación utilizada durante varios años. El apostador había comenzado a jugarla aproximadamente seis meses antes y participaba una vez al mes. “Hace seis meses que jugaba. ‘Yo voy a ganar el Quini 6 acá’, me dijo una vez. Jugaba una vez al mes, ni bien cobraba”, recordó.

La agenciera expresó su emoción por haber entregado el mayor premio en la historia de su establecimiento. “Tuvimos la suerte y la dicha de vender el cartón ganador. Es algo que siempre deseamos”, manifestó.

La Para, Córdoba.-

Mantendrán en reserva la identidad

La identidad del flamante millonario no fue difundida. Pellarolo indicó que el apostador le pidió absoluta discreción y aseguró que respetará su decisión. “En su momento lo iré a contar, pero me pidió total discreción. Cumplo con mi compromiso y con mi responsabilidad de no brindar información”, remarcó.

Ante la noticia comenzaron a circular diferentes versiones entre los habitantes de La Para, pero ninguna fue confirmada. La única información difundida fue que se trata de una persona de la localidad y cliente de la agencia.

“El pueblo necesitaba una buena noticia”

Pellarolo contó que la confirmación del premio provocó una mezcla de emoción y sorpresa entre su familia. Muchos clientes se comunicaron inmediatamente o revisaron sus apuestas para saber si eran los ganadores.

“Estamos felices, más que felices. Es raro verme emocionada, pero veníamos diciendo que íbamos a ganar un premio grande. Necesitábamos este premio y acá lo tenemos”, expresó.

La madre de la agenciera también celebró la noticia y destacó el esfuerzo sostenido por la familia al frente del comercio. “Es una alegría enorme, de tanto sacrificio, una buena”, señaló.

Para Pellarolo, el premio representó además una noticia positiva para toda la comunidad. “Creo que el pueblo necesitaba una buena noticia, a pesar de todas las tristes que hay a veces, y que nos levantara un poco el año”, añadió.

El antecedente se convirtió en el segundo premio mayor del Quini 6 registrado en La Para. La localidad también había celebrado años atrás un ganador del Loto.