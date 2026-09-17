Nuevo sistema para la AUH: automatizan controles y cambia la gestión del 20% reservado

La AUH tendrá cambios en la forma de acreditar los requisitos de salud y educación necesarios para acceder al 20% reservado de la prestación. La Resolución 508/2026, publicada este jueves 17 de septiembre, amplió el sistema de verificación automática mediante el intercambio de información entre organismos estatales.

Actualmente, el régimen establece que el 80% de la Asignación Universal por Hijo se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Para los menores de hasta cuatro años inclusive deben acreditarse controles sanitarios y vacunación, mientras que desde los cinco años se incorpora la certificación del ciclo escolar correspondiente.

El cambio permitirá que ANSES consulte directamente la información disponible en los sistemas del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Educación. De esa manera, cuando los datos ya estén registrados oficialmente, el titular no tendrá que aportarlos nuevamente para demostrar el cumplimiento de las condiciones.

Cómo funcionará la verificación automática

El mecanismo ya tenía un antecedente para los niños de hasta cuatro años: desde fines de 2025 podía comprobarse automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y del calendario de vacunación. Ahora esa modalidad se amplía también a las condiciones educativas vinculadas con la AUH.

La nueva normativa establece que la comprobación se realizará mediante un intercambio seguro de datos entre Salud, Educación y ANSES. Para los menores de hasta cuatro años se verificará la información sanitaria y de vacunación, mientras que desde los cinco años se sumará la certificación del ciclo lectivo en establecimientos reconocidos oficialmente.

Sin embargo, la automatización no significa que desaparezca por completo la presentación de documentación. Si los organismos no cuentan con la información necesaria o si los registros deben complementarse, el titular podrá continuar aportando los comprobantes ante ANSES mediante los procedimientos que establezca el organismo.

Qué cambia con el 20% retenido de la AUH

Uno de los puntos centrales de la resolución está relacionado con los niños de hasta cuatro años. Cuando el sistema compruebe automáticamente los controles sanitarios y el plan de vacunación, el 20% reservado de la AUH se liquidará de manera automática y mensual junto con el 80% habitual.

Esto implica que, en esos casos, los beneficiarios podrán recibir el 100% de la prestación cada mes una vez que los requisitos sanitarios estén validados por los sistemas oficiales. Si la información no puede comprobarse automáticamente, la acreditación y el pago del porcentaje reservado quedarán sujetos al procedimiento que determine ANSES.

Para los niños y adolescentes en edad escolar, en cambio, la resolución incorpora expresamente la comprobación automática de la escolaridad, pero no establece de la misma manera que el 20% vaya a liquidarse mensualmente en todos los casos. ANSES deberá dictar las medidas operativas necesarias para implementar este punto.

La Libreta AUH no queda eliminada

La nueva disposición tampoco establece la eliminación de la Libreta ni de las vías alternativas para acreditar los requisitos. El cambio apunta principalmente a evitar que las familias tengan que presentar información que ya se encuentra disponible en los registros oficiales del Estado.

Por ese motivo, seguirá siendo necesario realizar una gestión cuando los controles de salud, las vacunas o la escolaridad no puedan verificarse mediante el intercambio automático de información. En esos casos, los titulares conservarán la posibilidad de aportar la documentación correspondiente ante la ANSES.

La Resolución 508/2026 entró en vigencia este jueves 17 de septiembre, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. La norma no modifica los montos de la AUH ni elimina los requisitos sanitarios y educativos: cambia la manera en que el Estado podrá comprobarlos y encomienda a ANSES definir los procedimientos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo esquema.