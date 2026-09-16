Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada y se consagró frente a Yipio

Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada después de imponerse en la votación final frente a Yisela “Yipio” Pintos. La campeona se llevó $70 millones y una casa, tras una edición que se extendió durante 205 días.
Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada y se convirtió en la campeona de la edición 2026 del reality de Telefe. La participante se impuso en el mano a mano definitivo frente a Yisela “Yipio” Pintos, luego de una extensa competencia que comenzó el 23 de febrero y terminó el 16 de septiembre.
Solange “Sol” Abraham permaneció 173 días dentro de la casa, aunque su participación tuvo una particularidad: fue expulsada durante el día 108 después de manifestar reiteradamente su intención de abandonar el juego para reencontrarse con su hija.
Su historia en el programa, sin embargo, no había terminado. Tras la salida voluntaria de Gladys “La Bomba Tucumana”, la producción le otorgó un Golden Ticket que le permitió regresar. Desde entonces permaneció otros 65 días y consiguió avanzar hasta la definición.
Sol y Yipio llegaron al último mano a mano
El tramo decisivo había comenzado el 2 de septiembre, cuando Mariela Prieto quedó en el sexto puesto. Posteriormente fueron eliminadas Yanina Zilli, Luana Fernández y Charlotte Caniggia, hasta dejar frente a frente a Sol y Yipio.
La final reunió además a dos de las participantes que más veces habían pasado por la placa de nominados. Sol acumuló 17 nominaciones, mientras que Yipio llegó a 19 durante su estadía en la casa.
Antes de anunciar el resultado, Santiago del Moro informó que la votación definitiva había superado los 30 millones de votos, una cifra que el conductor presentó como récord para el programa.
Cuáles fueron los premios de la campeona
Por quedarse con el primer puesto, Sol recibió $70 millones, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.
Yipio, en tanto, terminó segunda y obtuvo $20 millones y una casa prefabricada. Charlotte Caniggia completó el podio y recibió un premio de $10 millones.
La consagración de Abraham también marcó el regreso de una mujer al primer puesto del reality después de 19 años. La anterior había sido Marianela Mirra, quien se impuso en la edición de 2007 frente a Juan Expósito.
Una edición que duró 205 días
Gran Hermano Generación Dorada se extendió durante 205 días, desde el 23 de febrero hasta el 16 de septiembre. De esa manera, igualó la duración de la edición anterior, que había tenido como ganador a Santiago “Tato” Algorta.
La gala final comenzó con una referencia literaria al poema Ajedrez, de Jorge Luis Borges, y mantuvo una puesta en escena con clima de definición deportiva hasta conocerse el resultado de la votación.
Finalmente, Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada y cerró su recorrido con una particular frase vinculada con la apertura de la gala. “¡Jaque mate!”, expresó la flamante campeona tras conocer el resultado.