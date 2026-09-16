Coty Romero posó sin remera y generó furor con sus nuevas fotos

Coty Romero volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir una nueva producción fotográfica en blanco y negro. La influencer posó en topless y publicó varias imágenes que rápidamente generaron repercusión en sus redes sociales.

Para la sesión, la exparticipante de Gran Hermano eligió un pantalón de jogging oversize de tiro bajo y prescindió de una prenda superior. El estilismo se completó con pulseras, una cadena plateada y anteojos de marco rectangular.

En cuanto al beauty look, optó por llevar el cabello recogido en una cola alta y un maquillaje sencillo, con labios oscuros como uno de los principales detalles de la producción.

La reacción de sus seguidores

La publicación de Coty Romero recibió rápidamente una gran cantidad de interacciones. Entre los comentarios aparecieron mensajes como “Hermosa”, “Hot”, “Pero por favor” y “Dios, qué bella”.

Las fotografías fueron compartidas desde su cuenta de Instagram y mantuvieron una estética monocromática, con encuadres centrados en la modelo y un estilo despojado.

La nueva producción llegó pocas semanas después de que Romero se sometiera a una cirugía de aumento de busto, procedimiento que ella misma había contado previamente a sus seguidores.

Ya había mostrado otra producción

Tiempo atrás, Coty Romero había publicado otra sesión fotográfica, en ese caso con un conjunto de lencería en tonos nude y blanco, en la que mostró el resultado de la intervención estética.

En aquellas imágenes utilizó un corpiño tipo top de breteles finos y escote pronunciado. En otra de las postales apareció de cuerpo entero con una bombacha blanca de tiro alto.

Esa publicación también había generado una importante respuesta entre sus seguidores, que dejaron numerosos mensajes destacando el look elegido para la producción.

Una nueva aparición en redes

La correntina mantiene una fuerte actividad en redes sociales, donde combina contenidos relacionados con moda, producciones fotográficas y aspectos de su vida cotidiana.

Esta vez, la apuesta de Coty Romero fue por una estética más simple, con imágenes en blanco y negro y pocos accesorios, dejando el protagonismo en la composición fotográfica.

El posteo volvió a ubicarla entre los nombres más comentados del mundo del espectáculo en redes, con miles de reacciones y mensajes de sus seguidores tras la publicación de las imágenes.