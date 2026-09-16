Lo demoraron tras una pelea y llevaba una réplica de arma tipo pistola y un estéreo dentro de un morral. La Policía lo localizó luego de un llamado al 911 y quedó supeditado a una causa por receptación sospechosa.
Lo demoraron tras una pelea y llevaba una réplica de arma y un estéreo dentro de un morral. El procedimiento policial comenzó después de un llamado al 911 por un conflicto registrado en la intersección de las calles Ameghino y El Pingo, en Paraná.
Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre que se encontraba en estado de ebriedad. El ciudadano manifestó que había mantenido una discusión con otro sujeto, al que describió con un buzo amarillo y un morral.
Según su relato, la otra persona estaba armada y había escapado antes de que llegaran los agentes. Los policías invitaron al hombre a formular la denuncia correspondiente, pero este se negó y se retiró del sector.
La búsqueda del sospechoso
Ante la información recibida, los funcionarios iniciaron un recorrido por las inmediaciones para localizar al hombre señalado. Minutos después encontraron en calle El Rodeo a una persona que coincidía con las características aportadas.
Los agentes demoraron al sujeto y realizaron el procedimiento de identificación. Durante la intervención constataron que llevaba un morral y revisaron los elementos que guardaba en su interior.
La Policía encontró una réplica de arma de fuego similar a una pistola calibre 9 milímetros y un estéreo marca Pioneer. No se informó la procedencia del equipo ni si existía una denuncia previa por su sustracción.
Los efectivos comunicaron el resultado del procedimiento al fiscal en turno. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó el secuestro formal de la réplica y del estéreo para avanzar con las averiguaciones.
La Fiscalía también dispuso la correcta identificación del hombre, quien no quedó detenido. El sospechoso permaneció vinculado a las actuaciones mientras continúa la investigación sobre los objetos encontrados.
La causa quedó iniciada por el supuesto delito de receptación sospechosa. Las diligencias buscarán establecer la procedencia del estéreo y determinar en qué circunstancias llegó a poder del sujeto demorado.