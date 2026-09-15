Menores heridos con balas de goma: una madre denunció el accionar de policías

Dos menores heridos con balas de goma, de 12 y 17 años, dejó un procedimiento policial, según denunció la madre de ambos. La mujer aseguró que sus hijos no habían participado del conflicto que habría motivado la intervención de los efectivos y afirmó que presentó una denuncia por lo sucedido.

Según su relato, el episodio que originó la presencia policial había ocurrido aproximadamente a una cuadra de su vivienda. “El hecho del que se está hablando fue a una cuadra de mi casa y no tiene nada que ver ninguno de mis hijos. Mis hijos son menores de edad”, sostuvo.

La mujer indicó que su hijo de 12 años tiene un retraso madurativo y aseguró contar con documentación que acredita su situación. Sobre el procedimiento, denunció: “Le pegaron en la mano y sacaron la pistola reglamentaria amenazándolo”. Además, afirmó que el niño resultó alcanzado por munición de goma.

Su hija de 17 años también habría resultado herida

La denunciante sostuvo que su hija de 17 años observó lo que estaba ocurriendo y salió para intentar ayudar a su hermano. Según relató, fue entonces cuando también habría recibido un disparo.

“Mi hija tiene 17 años. Cuando vio lo que pasaba fue corriendo, porque eso ocurrió acá en la esquina, para sacar a mi niño y ahí recibió el otro disparo en el brazo”, afirmó.

La mujer cuestionó la intervención y consideró que la situación podría haberse evitado. “La denuncia que yo hago es por el atropello de las autoridades, porque esto se podía haber evitado si no venían a la dirección de mi hijo y pasaban de largo hasta donde estaba el conflicto”, expresó.

Aseguró que no sería el primer episodio

La madre sostuvo además que no sería la primera situación conflictiva que su familia habría atravesado con integrantes de la fuerza policial.

“Esto no es la primera vez que pasa. La vez pasada tuve un allanamiento donde me rompieron todo y donde lo volvieron a pegar”, denunció.

También rechazó que lo sucedido haya sido producto de una equivocación. “La policía no se equivoca. Todos los problemas que pasan vienen a él. Esto no es la primera vez que pasa y yo ya estoy cansada”, manifestó.

La denuncia ante la Justicia

Tras el episodio, la mujer aseguró que acudió a la Fiscalía para realizar una presentación formal contra el accionar policial. “Fui a la Fiscalía anoche y me tuvieron de un lado para el otro”, relató.

Consultada sobre si finalmente pudo efectuar la denuncia, confirmó: “Lo logré hacer. Después de tres horas me tuvieron de un lado para el otro”.

Finalmente, manifestó preocupación porque, hasta el momento de brindar su testimonio, su hijo de 12 años todavía no había sido examinado por un profesional médico. “Todavía mi niño ni siquiera lo vio un médico”, aseguró.

La mujer explicó que aguardaba instrucciones desde Tribunales para realizar el examen correspondiente. “Estoy esperando que me llamen de Tribunales para llevarlo ahí directamente, porque yo hice la denuncia ahí”, concluyó.