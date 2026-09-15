Abierto de la Mesopotamia regresa con 70 golfistas y figuras de primer nivel

REDACCIÓN ELONCE
El Abierto de la Mesopotamia regresará desde este jueves 17 a la cancha del Club Estudiantes, con unos 70 golfistas profesionales y aficionados. Germán Galli anticipó en Buenas Noches, por Elonce, cómo será el torneo, que tendrá entrada libre y gratuita.
El Abierto de la Mesopotamia volverá a disputarse desde este jueves 17 en la cancha de golf del Club Atlético Estudiantes de Paraná, luego de varios años de interrupción. El tradicional certamen reunirá a alrededor de 70 jugadores entre profesionales y aficionados, tendrá una modalidad por parejas y sumará clínicas, concursos y diferentes propuestas abiertas al público. Germán Galli, organizador del evento, brindó los detalles en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce.
La competencia significará la recuperación de un torneo con una extensa trayectoria. “La palabra es contento porque pudimos volver a hacer el torneo. Desde la pandemia que no lo hacíamos. Desde el año '97 fue en forma continua hasta la pandemia, así que contento de poder volver a armar esto y tener la posibilidad de que todos los golfistas de primer nivel de Argentina vengan a Paraná”, expresó Galli.
Una de las características distintivas será su formato. A diferencia de los certámenes tradicionales de cuatro jornadas individuales, la competencia se disputará durante tres días y por parejas. “Este es un torneo especial porque no tiene la modalidad tradicional de un torneo de golf de cuatro días individual, de 18 hoyos cada día. Acá es un torneo que se juega como la Copa del Mundo de Golf. Son tres días en parejas”, explicó.
Figuras destacadas llegarán al Abierto
La modalidad permitirá observar a reconocidos profesionales compartiendo equipo con familiares y otros jugadores. Entre los nombres anticipados por Galli aparecen Eduardo “Pigu” Romero, Nelson Lema y Ricardo González.
“El Pigu Romero viene a jugar con el hermano, Nelson Ledesma con el hermano, Ricardo González con el hijo. Le da un toquecito diferente y eso lo hace bastante especial”, destacó el organizador.
Según explicó, jugar en pareja también modifica la estrategia y permite que los golfistas asuman mayores riesgos. “Si tu compañero está en dos cerca del green, vos la tirás a meter, aunque te pase cinco metros, no pasa nada. Se juega un poco más con estrategia, pero mucho más agresivo”, indicó.
Entrada libre y gratuita
Uno de los aspectos destacados será que quienes quieran acercarse a presenciar el certamen podrán hacerlo sin costo. “La entrada es libre y gratuita, los invitamos a todos”, remarcó Galli durante su visita a Buenas Noches.
Las actividades comenzarán este jueves a las 13 con un Pro-Am, que brindará la posibilidad a socios e invitados de compartir el recorrido con golfistas profesionales. Luego comenzarán las jornadas competitivas, con actividad prevista desde la mañana hasta la tarde.
“Arranca el día jueves a la una con un Pro-Am donde le damos la posibilidad al socio de acá de Paraná y a los invitados a jugar con los profesionales”, detalló. Posteriormente competirán los profesionales y las parejas de aficionados de bajo hándicap.
Clínicas gratuitas y concurso de long drive
La programación excederá la competencia propiamente dicha. Los organizadores prepararon propuestas complementarias destinadas tanto a jugadores experimentados como a quienes quieran acercarse por primera vez al golf.
Una de ellas será una clínica encabezada por Santiago Garat. “Santiago Garat es el mejor profesor de páter de Sudamérica. Fue una cuestión de amistad que tengo. Me dice: ‘Germán, voy a dar una clínica para todos los socios del club, a comer las bogas y después me voy’”, contó Galli.
También habrá un concurso de long drive con algunos de los jugadores de mayor potencia. “Junto a los 10 pegadores más fuertes que vienen, que yo sé cuáles son, tiran tres pelotas cada uno y el que le pega más fuerte se lleva un premio”, explicó. Sobre las distancias que pueden alcanzar, dimensionó: “Al aficionado, ver eso... tiran a casi 400 metros la pelota”.
Una propuesta para acercarse al golf
Además de las figuras que participarán del Abierto, llegarán profesores que ofrecerán actividades gratuitas. “Vienen profesores muy buenos que también van a dar clínicas gratuitas para todos los socios. El que se quiere acercar puede tomar clases con los profesores que vienen, así que es bastante completo”, resaltó Galli.
El organizador consideró que el golf experimentó un crecimiento después de la pandemia, fundamentalmente por tratarse de una actividad que se desarrolla al aire libre. Según señaló, también cambió la percepción de que únicamente puede ser practicado por quienes pertenecen a un club.
“Todos los clubes son abiertos a que toda la gente pueda jugar. Acá lo mismo: si vos querés jugar, pagás un poquito y vas y jugás. No es como antes, cerrado y no podías”, explicó.
“Es una pelea constante contra uno mismo”
Galli también se refirió a los motivos que, desde su experiencia, llevan a cada vez más personas a interesarse por esta disciplina. “Estás jugando y tu rival sos vos mismo”, describió.
Para el entrevistado, la dificultad técnica constituye parte del atractivo del golf. “Todo el que le gusta un poquito el deporte, el que sabe competir, el que ha hecho algo, siente eso de no poder pegarle a una pelotita que está quieta. Es una pelea constante contra uno mismo”, afirmó.
“Eso te genera un desafío grande y yo creo que es lo que más atrae a la gente”, añadió Galli.
El movimiento que generará el torneo
La llegada de alrededor de 70 participantes también implicará varios días de estadía en Paraná. En ese sentido, el organizador señaló que muchos de los profesionales conocen la ciudad de ediciones anteriores y aprovechan sus visitas para realizar otras actividades.
El torneo tendrá, además, un componente emotivo para Galli. “Hay muchos profesionales que ya han venido y vienen. Aparte son amigos y es un homenaje a mi viejo el torneo, y lo querían un montón a él también”, reveló.
Finalmente, destacó los atractivos que acompañarán la competencia. “Está el río, por ahí los sacamos a navegar, mi hermano lleva a pescar a un par los días anteriores. Entonces vienen a disfrutar Paraná también”, expresó. Sobre las expectativas para las jornadas, concluyó: “Parece que el clima nos va a acompañar, así que están todos invitados. Va a estar muy bueno”.