Encuentro Nacional "Miguel Barrios" reunirá a más de 600 jóvenes rugbiers de todo el país

El Encuentro Nacional Miguel Barrios tendrá su 14ª edición en el Club Tilcara y reunirá a más de 600 jóvenes rugbiers provenientes de diferentes puntos del país. La tradicional actividad estará destinada exclusivamente a jugadores de la categoría Menores de 13 años (M13) y combinará partidos, actividades recreativas y el tradicional tercer tiempo.

Mario Rodríguez y Esteban “Coco” Notaro visitaron GPS y anticiparon a Elonce cómo se prepara la institución para recibir a las numerosas delegaciones. El evento se realiza desde hace años como parte de una serie de encuentros de rugby formativo que también desarrollan otros clubes de Paraná.

“Esta es la edición número 14, que año a año venimos llevando a cabo en el club en forma conjunta con los encuentros que realizan el Club Estudiantes y el Paraná Rowing Club”, explicó Rodríguez. Y anticipó: “Van a ser más de 600 chicos, acompañados por un gran número de entrenadores y colaboradores que van a estar visitando nuestro club y dándole marco a lo que deseamos, esperamos y casi aseguramos que va a ser una gran fiesta”.

Delegaciones de diferentes provincias

La convocatoria tendrá alcance nacional. Está prevista la llegada de jóvenes rugbiers de Buenos Aires, Tucumán, Salta, San Juan, Chaco y Córdoba, además de representantes de diferentes localidades de Entre Ríos y Santa Fe.

“Este año vamos a recibir gente de Buenos Aires, Tucumán, Salta, San Juan, Chaco, de la zona del interior de Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, Rafaela y un nutrido grupo de Córdoba. La verdad que se pone lindo”, destacaron los organizadores.

Uno de los aspectos centrales del encuentro será la posibilidad de generar vínculos entre jugadores que habitualmente no tienen oportunidades de enfrentarse. “Vienen chicos de todos lados, se conocen y juegan entre chicos que nunca se han visto, clubes que nunca se han conocido”, señalaron. Entre los equipos confirmados estará Lawn Tennis de Tucumán.

Una jornada exclusiva para los M13

La actividad estará destinada a los jugadores que durante 2026 cumplen 13 años. “Este encuentro en particular es exclusivo para la categoría menores de 13 años, es decir, aquellos chicos que durante 2026 cumplen 13 años. Esa categoría es la que va a realizar el encuentro en nuestro club”, precisaron.

El predio abrirá sus puertas a las 8 para comenzar con las acreditaciones, la entrega de colaciones y las reuniones organizativas entre entrenadores y árbitros. Posteriormente se realizará la apertura formal del encuentro.

“El predio se va a abrir a las 8 de la mañana. A partir de ahí empieza una serie de inscripciones, entrega de colación, charlas de los entrenadores con los árbitros y la inauguración del encuentro con algunas palabras alusivas a Miguel, porque en gran parte esto es por él”, explicaron.

Partidos y el tradicional tercer tiempo

Los primeros encuentros comenzarán entre las 9 y las 9:30 y se extenderán aproximadamente hasta las 14. Después llegará uno de los momentos característicos del rugby: el tercer tiempo compartido entre las diferentes delegaciones.

“A partir de las 9-9:30 estamos jugando hasta las 14 de la tarde. Luego se comparte un tercer tiempo, como es habitual en nuestro deporte, para que todos los chicos se vinculen”, detallaron.

La propuesta no terminará con los partidos. “Hay algunas actividades preparadas postpartido para que ellos se diviertan, mientras que los adultos y los staff se vinculen también a través de su propio tercer tiempo”, agregó Notaro.

El recuerdo de Miguel “Toto” Barrios

El encuentro lleva el nombre de Miguel “Toto” Barrios, una figura estrechamente vinculada con la historia del Club Tilcara y recordada especialmente por quienes compartieron diferentes etapas de la institución con él.

“A mí me gusta decir que fue y es, porque sigue presente en nosotros y en muchos de los que hoy estamos peinando canas y ayudando en el club. Fue un referente, un amigo, un norte a seguir, un cómplice”, expresó Rodríguez.

Barrios desempeñó distintas funciones dentro de Tilcara. “Pasó por todas las etapas porque fue jugador, colaborador, entrenador y dirigente. La verdad que marcó la vida de muchos, de muchísimos de los que pasamos por el club”, recordó.

El trabajo de toda la familia de Tilcara

La realización del encuentro requiere la participación de diferentes sectores de la institución. Comisión directiva, subcomisiones, familias, auspiciantes, jugadores, exjugadores e integrantes de los planteles juveniles y superiores se involucran en la organización.

“Son más de 1.000 personas que van a estar moviéndose alrededor para, de alguna forma, homenajear merecidamente a nuestro amigo Miguel ‘Toto’ Barrios”, destacó Rodríguez.

En esta edición, el grupo de padres de los jugadores M13 tendrá un papel fundamental. “La fuerza impulsora principal es el grupo de padres de M13. Ellos son los encargados de buscar sponsors, buscar el mejor costo y la mejor alimentación para los chicos, entregar las hidrataciones y las colaciones”, explicó Notaro.

Un homenaje que pasa a las nuevas generaciones

Los organizadores destacaron que el encuentro también permite transmitir a los chicos más jóvenes la historia de Miguel Barrios y los valores que dejó dentro de Tilcara.

“Sus hijos ven cómo sus papás colaboraron en algo que es para ellos y que les sirvió para vincularse con un montón de chicos nuevos”, expresó Notaro sobre el trabajo realizado por las familias.

“Creemos que esa es la mejor forma, como club, de homenajear a una persona como Miguel, porque él en gran parte enseñaba y pregonaba eso”, concluyó. De esta manera, Tilcara se prepara para recibir a más de 600 jóvenes rugbiers en una jornada que combinará deporte, camaradería y el homenaje a una figura que dejó su huella en distintas generaciones del club.