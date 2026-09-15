La Selección argentina jugará tres amistosos en el país: días, sedes y rivales confirmados

La Selección argentina jugará tres amistosos internacionales en el país entre el miércoles 30 de septiembre y el martes 6 de octubre, durante una nueva fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará una vez en Córdoba y afrontará los otros dos encuentros en Buenos Aires.

El primer compromiso será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes. La presentación marcará el regreso del seleccionado al interior del país.

Bolivia

Posteriormente, el campeón del mundo se trasladará a Buenos Aires para disputar dos encuentros consecutivos en el estadio Monumental. El sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso y el martes 6 cerrará la serie frente a Benín.

Burkina Faso

Tres partidos en una semana

La agenda llevará al conjunto nacional a jugar tres veces en siete días. Los amistosos le permitirán a Scaloni continuar con la preparación y evaluación del plantel después de la final perdida ante España en el Mundial 2026.

El entrenador deberá comenzar una nueva etapa marcada por diferentes bajas, entre ellas el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Benín

La serie también estará condicionada por las sanciones impuestas por la FIFA a raíz de los incidentes registrados durante la final mundialista.

Las sanciones que afectan al plantel

Leandro Paredes recibió una suspensión de 10 partidos y una multa de 90.000 dólares por su participación en la gresca ante España. Nahuel Molina, en tanto, fue sancionado por siete encuentros y deberá pagar la misma suma.

El ayudante de campo Roberto Ayala quedó suspendido por tres fechas y recibió una multa de 30.000 dólares. Thiago Almada, por su parte, fue castigado con un partido y una penalización económica del mismo monto.

Según se informó, Almada no podrá participar del primer amistoso frente a Bolivia, pero quedará habilitado para los encuentros ante Burkina Faso y Benín. La situación de Paredes, Molina y Ayala dependerá de cómo la FIFA compute estos compromisos para el cumplimiento de las suspensiones.

La AFA apelará las penas

La Asociación del Fútbol Argentino también recibió una multa de 321.000 dólares por conducta incorrecta, cánticos discriminatorios y la exhibición de una bandera relacionada con las Islas Malvinas.

Además, la sanción incluyó una reducción del 50% del aforo en el próximo partido que la Selección dispute como local. Frente a esta resolución, la AFA solicitó los fundamentos del fallo y avanzará con una apelación.