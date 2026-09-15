Boca define su pase a semifinales ante San Pablo: hora, TV y posibles equipos

Boca afrontará este martes uno de los partidos más importantes de la temporada cuando visite a San Pablo desde las 21.30 en el estadio Morumbí, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino llega con ventaja después del triunfo 1-0 obtenido en la Bombonera.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita ganar o empatar para conseguir directamente la clasificación a semifinales. Una derrota por un gol de diferencia llevará la definición a los penales, mientras que San Pablo deberá imponerse por dos o más tantos para avanzar sin pasar por esa instancia.

Después de preservar a varios futbolistas en la victoria 3-1 frente a Central Córdoba, Arruabarrena volverá a disponer de la mayoría de sus titulares. El entrenador pretende sostener la base que consiguió la ventaja en Buenos Aires para afrontar una revancha que se presenta abierta.

Milton Delgado se perfila para regresar

La principal modificación en Boca sería el regreso de Milton Delgado, quien dejó atrás una distensión muscular que lo había marginado del encuentro de ida. El mediocampista ingresaría en reemplazo de Tomás Belmonte y volvería a compartir la mitad de la cancha con Santiago Ascacibar y Leandro Paredes.

Otra de las novedades será la vuelta de Álvaro Montero. El arquero colombiano se perdió el último compromiso debido a que debió viajar a su país por el fallecimiento de su abuela, pero ya se reincorporó al plantel y está en condiciones de recuperar la titularidad.

Con esas variantes, el probable equipo tendría a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Un desafío especial para Boca en Brasil

Además de la clasificación, Boca buscará terminar con una racha negativa jugando en territorio brasileño. El Xeneize acumula diez encuentros sin victorias en ese país, la serie más extensa de su historia, por lo que el duelo en el Morumbí representa también una oportunidad para cortar esa marca.

San Pablo, por su parte, llega después de perder 2-0 ante Palmeiras por el Brasileirao. Dorival Júnior decidió presentar una formación alternativa en el clásico para preservar a varios de los jugadores que utilizará en la revancha internacional.

El conjunto paulista necesita revertir el resultado conseguido por Boca en la Bombonera y tendrá el respaldo de su público en el Morumbí. Entre los nombres que podrían aparecer desde el inicio se encuentran Rafael, Robert Arboleda, Pablo Maia, Jonathan Calleri y Luciano.

Hora, TV y todo lo que está en juego

El encuentro comenzará a las 21.30 y será televisado por DSports. La información proporcionada sobre el arbitraje presenta una diferencia entre los datos difundidos: en un tramo se menciona a Gustavo Tejera y en otro a Pablo Tejera, ambos de Uruguay.

La serie llega a Brasil con Boca arriba por 1-0, por lo que cualquier empate le permitirá meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. San Pablo, en cambio, está obligado a ganar para mantener sus posibilidades de clasificación.

El ganador de la llave avanzará a las semifinales del certamen continental. Para el Xeneize, el desafío será administrar la ventaja conseguida en Buenos Aires sin renunciar a buscar un resultado que le permita cerrar la serie en uno de los escenarios más exigentes de Brasil.