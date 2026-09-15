Más de 1.500 personas hicieron cinco cuadras de fila por 14 puestos de trabajo ofrecidos por un restaurante que abrirá próximamente en Berazategui. La convocatoria comenzó el lunes a las 10 y se extendió durante unas diez horas debido a la cantidad de aspirantes.

Los Agüero Resto Bar, ubicado en la avenida Eva Perón 1464, buscaba incorporar parrilleros, cocineros, ayudantes de cocina, bacheros, personal de limpieza, mozos y encargados de salón. El salario base informado para las vacantes fue de 800.000 pesos mensuales.

El emprendimiento pertenece al cantante de cumbia Marcelo Agüero, exvocalista de Los Leales, y a su familia. El músico reconoció que la respuesta superó ampliamente las expectativas y vinculó la concurrencia con la situación laboral del país.

Una fila de más de cinco cuadras

La búsqueda laboral había sido difundida el viernes mediante las redes sociales del restaurante. En la publicación, los responsables convocaron a hombres y mujeres interesados en sumarse al nuevo proyecto gastronómico.

“Estamos buscando hombres y mujeres con ganas de trabajar, crecer y formar parte de este nuevo comienzo”, expresaron en el anuncio.

Debido a la cantidad de consultas recibidas antes de la apertura, los propietarios resolvieron que las entrevistas se realizaran exclusivamente de manera presencial.

“Queremos conocerte, saber un poco de vos, tu experiencia y tu disponibilidad”, explicaron desde el establecimiento. También pidieron que la publicación fuera compartida con personas que estuvieran buscando empleo.

Aunque la recepción de currículums estaba prevista entre las 10 y las 18, la llegada de postulantes comenzó durante la madrugada. Los responsables continuaron con las entrevistas hasta atender a quienes todavía permanecían en la fila al finalizar el horario anunciado.

“La convocatoria se desbordó”

Agüero señaló que entre los aspirantes había personas de 18 a 55 años. Muchos de ellos le contaron que llevaban varios meses sin empleo o que buscaban una actividad más cercana a sus domicilios para reducir los gastos de transporte.

“Me ha sorprendido mucha gente que me dijo que trabaja de lo que sea porque necesita alimentar a su familia, pagar el alquiler y porque no llega a fin de mes. Hay personas que hace meses que no tienen trabajo. Las historias son muy fuertes”, relató.

El cantante aseguró que tuvo sensaciones encontradas al observar la extensa fila. Por un lado, destacó la voluntad de los postulantes; por otro, manifestó su preocupación por la cantidad de personas que necesitaban conseguir un ingreso.

“Me entristece mucho. La convocatoria la hicimos por nuestras redes sociales y no pensé que iba a venir tanta gente. Pero, por otro lado, me pone feliz porque, si ofrecés trabajo, ahí tenés el resultado: la gente quiere trabajar”, expresó.

🔥 DESESPERACIÓN POR TRABAJO: CINCO CUADRAS DE FILA POR APENAS 14 PUESTOS 800.000 pesos Una imagen que golpea de frente: cientos de personas hicieron más de cinco cuadras de fila para conseguir trabajo en la nueva parrilla Los Agüeros, que abrirá este jueves en Berazategui. La… pic.twitter.com/CAzJ2izOR4 — Argentina Noticias (@argennoti) September 14, 2026

El impacto de la crisis económica

La imagen de los aspirantes con sus currículums comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y se convirtió en una representación de las dificultades existentes para acceder a un empleo.

Agüero sostuvo que los trabajadores que se presentaron compartieron testimonios relacionados con la falta de ingresos, la imposibilidad de llegar a fin de mes y las dificultades para sostener los gastos familiares.

“La crisis se nota mucho. Te das cuenta de que hay mucha falta de trabajo. Pero la alegría es que acá está la gente que quiere trabajar. Si se ofrece trabajo, va a pasar en muchos lugares lo que ocurrió acá”, opinó.

El músico comparó la situación actual con la crisis de 2001. Recordó que durante la pandemia consumió sus ahorros y explicó que ahora la actividad artística también atravesaba una reducción en la cantidad de espectáculos.

“Esto se parece al 2001. Yo lo viví y es mucha la tristeza. La pandemia fue de otra manera porque uno estaba encerrado y no podía salir. Me comí todos mis ahorros. Tratamos de pasarla de la mejor manera y seguir adelante, pero para mí esto es muy parecido”, afirmó.

También señaló que varias personas buscaban trabajar cerca de sus viviendas debido al costo del transporte. Para el cantante, ese gasto se convirtió en otro condicionante al momento de aceptar un empleo.

La apuesta por un nuevo emprendimiento

El propietario explicó que decidió diversificar sus actividades ante la disminución de las contrataciones musicales. La parrilla se convirtió así en una alternativa para generar ingresos y puestos laborales.

“A mí me pasa lo mismo, pero apuesto a generar cosas más allá de mi música y a que la gente pueda tener un puesto de trabajo. Es un momento muy difícil económicamente”, manifestó.

Agregó que los músicos también sintieron la reducción del consumo. “La cantidad de shows aflojó, por eso buscamos acomodarnos y armar otros emprendimientos como esta parrilla. Apostamos a que esto cambie”, sostuvo.

Los Agüero Resto Bar se presentó como un nuevo espacio para comer y realizar encuentros en la zona sur del conurbano bonaerense. Su inauguración estaba prevista para el jueves, después de que los propietarios seleccionaran a las personas que cubrirían las 14 vacantes.

La empresa deberá evaluar ahora más de 1.500 currículums y completar la conformación de su plantel. La cantidad de postulantes, frente al reducido número de puestos disponibles, dejó en evidencia la magnitud de la demanda laboral.