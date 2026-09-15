Una empresa láctea ya procesa 100.000 litros diarios al reabrir después de seis meses paralizada

Una láctea reabrió tras seis meses de inactividad y ya procesa 100.000 litros diarios en su planta ubicada en la localidad santafesina de Díaz. Sudamericana de Lácteos retomó sus operaciones después de ser adquirida por el empresario agroindustrial Pablo González y comenzó a comercializar quesos en el mercado interno.

La planta volvió a recibir camiones con leche a mediados de agosto, un mes después de concretarse el traspaso de la compañía. Durante la última semana alcanzó el primer objetivo fijado por la nueva conducción: industrializar 100.000 litros por jornada.

Ese volumen representó aproximadamente el 50% de la capacidad productiva actual de la fábrica y permitió elaborar unas 300 toneladas mensuales de queso. La empresa proyectó destinar el 70% al mercado internacional y comercializar el 30% restante en el país.

La producción se recuperó en un mes

“Ya hace dos meses que ocurrió efectivamente la compra y recién uno desde que empezamos a procesar leche. Por suerte, la semana pasada pudimos alcanzar el objetivo primario de 100.000 litros de ingreso de leche diaria”, explicó González.

El empresario señaló que la nueva administración todavía trabajaba en la organización de algunos sectores de la fábrica, pero destacó el cumplimiento de las primeras metas trazadas. “Todavía estamos acomodando algunas cosas, pero seguimos en movimiento y con buenas perspectivas, cumpliendo los objetivos planificados”, sostuvo.

La reactivación se concretó en un plazo reducido, debido a que la planta pasó de permanecer completamente paralizada a procesar la mitad de su capacidad en apenas un mes. “Que ingresen 100.000 litros por día a un mes de haber comenzado a funcionar la planta es un campañón”, afirmó el propietario.

Reactivaron una fábrica de quesos en localidad santafesina.-

Los primeros quesos llegaron al mercado

Sudamericana de Lácteos comenzó a fabricar principalmente queso barra y ya colocó sus primeros lotes en el mercado interno. Según González, los productos tuvieron una respuesta favorable entre los compradores.

“Ya salieron lotes de queso al mercado interno con buena aceptación. La calidad del producto que se hacía en esta planta ya estaba bien vista, por lo que estamos revalidando las credenciales con nuestros clientes y, por ahora, viene bastante bien”, indicó.

La compañía posee las marcas Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca. Su objetivo principal será recuperar los clientes que adquirían los productos antes de la paralización y, posteriormente, ampliar su participación comercial.

La empresa también inició negociaciones para realizar sus primeros envíos al exterior. No obstante, antes de avanzar con las exportaciones buscará estabilizar el volumen y la calidad de la producción.

“Estamos en tratativas para empezar a enviar al exterior. Recién hace dos meses compramos y hace un mes comenzó a ingresar leche, por lo que necesitamos estabilizar la producción”, explicó González.

Seis meses sin actividad

Se recordará que Sudamericana de Lácteos había dejado de producir en enero por decisión de su anterior conducción. La planta pertenecía a Lácteos Servio, empresa de Sergio Servio, que había resuelto suspender sus operaciones.

El proceso de adquisición atravesó distintas negociaciones y conflictos entre González y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra). Finalmente, el traspaso se concretó a mediados de julio.

Un mes después comenzaron a ingresar nuevamente los camiones con materia prima. Desde entonces, la compañía avanzó progresivamente hasta alcanzar los 100.000 litros diarios.

El acuerdo por los puestos laborales

La planta emplea actualmente a 78 personas, la mayoría residentes de Díaz, una localidad de aproximadamente 2.200 habitantes. La fábrica constituye una de las principales fuentes laborales de la zona.

El entendimiento alcanzado con Atilra estableció que no se producirán despidos durante esta etapa. La modalidad laboral fue encuadrada bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

El acuerdo contempló durante tres meses la reducción de determinadas obligaciones vinculadas con los aportes laborales y permitió aplicar ajustes salariales. También dispuso que los empleados cumplieran el 75% de la jornada habitual, distribuida en diferentes turnos.

Con la primera meta productiva cumplida y los lotes de queso nuevamente en circulación, Sudamericana de Lácteos inició una etapa orientada a consolidar su funcionamiento. El próximo desafío será estabilizar la producción y obtener los acuerdos necesarios para colocar la mayor parte de sus productos en el exterior.