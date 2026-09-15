Incautaron droga por más de $1.242 millones durante un operativo en el río Paraná

Personal de Prefectura Naval Argentina incautó más de 324 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la costa del río Paraná, en la provincia de Misiones. El cargamento, valuado en más de $1.242 millones, habría sido trasladado desde Paraguay hacia territorio argentino.

El procedimiento se inició a partir de información obtenida por integrantes de la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de Libertador General San Martín sobre un posible ingreso de estupefacientes desde el país vecino.

Con esos datos, los efectivos instalaron un puesto de observación en la zona y comenzaron tareas de vigilancia sobre el curso de agua y los sectores próximos a la costa.

Detectaron un bote que cruzaba desde Paraguay

Durante el operativo, los prefectos observaron aguas abajo un bote a remos que cruzaba el río Paraná desde la costa paraguaya hacia Argentina. En la embarcación viajaban dos personas y se trasladaban varios bultos.

El bote arribó a la altura del kilómetro 1.738, en la zona del Arroyo León. Ante esa situación, los agentes solicitaron apoyo para reforzar el despliegue y avanzar con un rastrillaje terrestre.

Al llegar al sector, el personal encontró un vehículo con las puertas abiertas. Dentro del rodado había tres bultos que contenían panes de marihuana prensada.

Hallaron más droga cerca de la costa

La búsqueda continuó por un sendero que comunicaba la costa con el interior del terreno. Allí los efectivos localizaron nuevos paquetes, mientras que otra parte del cargamento fue encontrada dentro de un bote de madera.

Tras reunir todo el material, se contabilizaron 13 bultos con un total de 409 panes de marihuana. El pesaje determinó que la carga superaba los 324 kilogramos.

De acuerdo con la estimación oficial, los estupefacientes secuestrados a orillas del río Paraná tienen un valor de mercado superior a los $1.242 millones.

Interviene la Justicia Federal

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la fiscal Viviana Alejandra Vallejos, quien dispuso el secuestro de toda la droga encontrada durante el procedimiento.

La medida judicial también alcanzó al vehículo localizado con los paquetes en su interior y a la embarcación que habría sido utilizada para trasladar el cargamento desde la costa paraguaya.

Las actuaciones continúan para reconstruir la maniobra y establecer quiénes participaron del traslado de la marihuana. Hasta el momento, la información oficial no reportó personas detenidas en relación con el operativo.