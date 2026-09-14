Accidente en Avenida Ramírez: motociclista chocó contra un camión municipal y resultó herido

Un accidente en Avenida Ramírez al 2.800 se registró durante las primeras horas de la tarde de este lunes, cuando una motocicleta de 150 centímetros cúbicos chocó contra un camión de la Municipalidad de Paraná. El conductor del rodado menor resultó herido y debió ser trasladado al Hospital San Martín.

Según pudo conocer Elonce desde el lugar, el motociclista, de aproximadamente 25 años, habría intentado realizar un adelantamiento por el lateral derecho cuando el camión municipal se disponía a ingresar al garaje de la Subsecretaría de Obras Sanitarias. En esas circunstancias se produjo el impacto.

El joven sufrió una herida cortante en el rostro y manifestó dolor en la pierna izquierda. Pese a la contundencia de la colisión, las primeras informaciones indicaron que las lesiones no revestían gravedad.

Pericias y restricciones en Avenida Ramírez

Personal del área de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión la mecánica y las causas del siniestro vial. La moto presentó importantes daños en su parte delantera como consecuencia del impacto contra el vehículo municipal.

Mientras se desarrollaron las tareas, la circulación permaneció restringida sobre Avenida Ramírez en sentido sur-norte, en el tramo comprendido entre calle Racedo y la zona de Cinco Esquinas.

Trabajadores municipales también permanecieron en el sector colaborando con el operativo, mientras se aguardaba la finalización de las actuaciones para normalizar completamente el tránsito.