Profanaron un cementerio en Corrientes: dañaron nueve panteones e identificaron a dos sospechosos

Desconocidos profanaron y vandalizaron el cementerio municipal de Yapeyú, en la provincia de Corrientes, durante las primeras horas de la madrugada. La inspección policial confirmó daños en nueve panteones y la investigación permitió identificar a dos hombres mayores de edad como presuntos responsables.

Según publicó Corrientes Hoy, los atacantes provocaron destrozos en las estructuras funerarias y, en algunos casos, habrían retirado féretros, dejando cuerpos expuestos.

La Policía de Corrientes inició actuaciones judiciales y desplegó una comisión en el predio. Los agentes aseguraron el sector para preservar posibles rastros y efectuaron una inspección ocular sobre los panteones afectados.

Daños en puertas, cristales y cerraduras

Durante las primeras diligencias, las autoridades constataron destrozos en nueve panteones. Los daños se concentraron principalmente en aberturas, cristales y mecanismos de cerradura.

Los investigadores relevaron el lugar para determinar cómo ingresaron los atacantes, cuánto tiempo permanecieron dentro del cementerio y si sustrajeron objetos de las sepulturas.

Hasta el momento, no se estableció la finalidad del ataque.

Dos hombres fueron identificados

A partir de los primeros datos reunidos en el predio, los efectivos orientaron las tareas investigativas y consiguieron identificar a dos hombres mayores de edad como los presuntos autores del hecho.

Durante el peritaje de las tumbas afectadas, la comitiva policial encontró un vaso térmico en una de las galerías. El objeto fue secuestrado preventivamente y preservado como posible evidencia para incorporarlo al expediente, publicó El Litoral de Corrientes.

Intervino la Fiscalía

La Fiscalía de la jurisdicción tomó intervención y ordenó las medidas procesales correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades.

Los investigadores también deberán precisar el alcance definitivo de los daños y confirmar la situación de los féretros que habrían sido retirados de sus lugares.

La pesquisa continuaba con el análisis de los elementos recolectados, mientras se esperaban definiciones judiciales respecto de los dos hombres identificados.