Dejó Siria siendo niño y hoy enseña árabe y emprende en Paraná

La historia de Abdul, el joven sirio que reconstruyó su vida en Paraná, comenzó lejos de Entre Ríos. Abdul Wahab Al Khabaz tiene 19 años y abandonó Siria cuando tenía alrededor de ocho, en medio de una compleja situación que atravesaba su país. Después de vivir en Líbano, llegó junto a su familia a Argentina y, desde hace dos años, reside en la capital entrerriana.

"Fue complicado porque no sabía nada de la cultura argentina", recordó en diálogo con Elonce. Al arribar al país tampoco hablaba español y recordó entre risas que "lo único que sabía era que Messi era argentino. Yo era muy fan de Messi". Con el tiempo aprendió el idioma y recibió acompañamiento de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) para conocer las costumbres locales.

Siria (iStock)

Sobre la decisión familiar de instalarse en Argentina, Abdul destacó la seguridad y la recepción que encontraron. "Es un país muy tranquilo y seguro. Acá la gente no te juzga", expresó. Además, consideró que existen puntos de encuentro entre las costumbres argentinas y las de su tierra de origen.

La integración y el recuerdo de Siria

Actualmente, Abdul estudia en una institución educativa católica pese a profesar la religión musulmana. Según explicó, la diferencia de credos nunca representó un obstáculo. "Ellos me respetan y yo también los respeto", sostuvo. No participa de las prácticas religiosas cristianas, pero destacó la posibilidad de conocer otras creencias y responder las inquietudes de sus compañeros sobre el islam.

La adaptación también estuvo marcada por los vínculos que construyó. "Mis compañeros me explican" cuando desconoce alguna palabra, relató. Incluso incorporó rápidamente expresiones y modismos argentinos. Sobre sus amigos más cercanos, aseguró: "Son como mi familia".

(Yerba Mate Argentina)

Sin embargo, mantiene fuertes vínculos con Siria. Allí permanecen sus abuelos, tíos y otros familiares. Abdul recordó que salió del país siendo pequeño y que posteriormente vivió en Líbano. Aunque manifestó que le gustaría regresar para reencontrarse con sus seres queridos, aclaró que no piensa actualmente en radicarse nuevamente allí.

El mate fue otra de las coincidencias culturales que Abdul encontró entre Argentina y Medio Oriente. Contó que en Siria también existe la costumbre de tomarlo, aunque de una manera diferente: cada persona utiliza su propio recipiente y no lo comparte con los demás. "Tomamos un vaso chiquito y cada uno solo, por respeto", explicó.

El idioma y la gastronomía como puente cultural

Además de estudiar, el joven enseña árabe en el Club de la Unión Árabe, ubicado en calle España de Paraná. Las clases están abiertas a personas sin conocimientos previos. "Primero explico qué es la cultura árabe para que tengan una idea del idioma y después empiezo con las letras", detalló.

La gastronomía también ocupa un lugar central en la familia. Su padre trabaja como chef de comida árabe en Buenos Aires y en su hogar predominan preparaciones tradicionales como shawarma y empanadas árabes. Abdul, sin embargo, también adoptó sabores locales: entre sus comidas argentinas preferidas mencionó la milanesa, el guiso y el asado.

Ahora, junto a su familia, prepara una nueva etapa de Shawarma House, un emprendimiento de gastronomía árabe que retomará su actividad. Su madre estará a cargo de buena parte de las preparaciones y comenzó a transmitirle sus conocimientos culinarios.