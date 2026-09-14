AGMER instalará una escuela itinerante y no descartó convocar a otro paro docente

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Itinerante Entrerriana de AGMER comenzará este miércoles, a las 9.30, frente a Casa de Gobierno. Abel Antivero explicó a Elonce que la propuesta recorrerá los departamentos para visibilizar reclamos salariales y problemas de infraestructura.
La Escuela Itinerante Entrerriana de AGMER comenzará este miércoles, a las 9.30, en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, y luego recorrerá distintas localidades entrerrianas para visibilizar el reclamo salarial docente y las necesidades de infraestructura escolar. La actividad formará parte del plan de lucha del sindicato mayoritario del sector.
El secretario general de AGMER, Abel Antivero, explicó a Elonce que la jornada inicial contará con representantes de los 17 departamentos de Entre Ríos. Después de esa presentación, la carpa se trasladará una vez por semana a espacios públicos de diferentes localidades, aunque el cronograma todavía no había sido definido.
“La Escuela Itinerante Entrerriana es una iniciativa de nuestro sindicato que tiene que ver con el plan de lucha para visibilizar nuestro reclamo salarial ante el deterioro que se viene profundizando desde hace más de un año”, señaló el dirigente.
Recorrido por los departamentos
Antivero indicó que el objetivo será acercar el reclamo gremial a diferentes puntos del territorio provincial. En cada localidad se abordarán la situación salarial y las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.
“Una vez por semana se estará trasladando a algunas localidades que todavía no tenemos definidas, porque tenemos varias en agenda, a los principales paseos públicos de cada localidad”, detalló.
El secretario general sostuvo que las dificultades de infraestructura se repiten en toda la provincia. “Vamos a estar visibilizando los mayores reclamos de infraestructura en los diferentes departamentos y localidades, porque los 17 departamentos tienen serios problemas en cuanto a esto”, afirmó.
La primera actividad funcionará como presentación pública de la iniciativa y reunirá a las seccionales departamentales. Posteriormente, el sindicato comunicará las ciudades y fechas que integrarán el recorrido.
La discusión salarial permanece paralizada
En relación con la negociación salarial, Antivero aseguró que el diálogo con el Gobierno provincial permanece interrumpido desde julio. La última convocatoria se había realizado durante la primera semana de ese mes y la discusión concluyó sin acuerdo en la semana siguiente.
AGMER rechazó la propuesta oficial porque consideró que no respondía a sus demandas. Tras el fracaso de la negociación, el Ejecutivo provincial aplicó el incremento mediante un decreto.
“Está todo realmente paralizado, está congelado, porque hay que recordar que la última convocatoria fue en la primera semana de julio, donde se termina clausurando y fracasando en la segunda semana cuando dijimos que no ante la propuesta del Gobierno”, explicó Antivero.
El gremialista sostuvo que el salario docente continuó perdiendo poder adquisitivo. Según sus cálculos, la inflación acumulada desde diciembre alcanzó el 24,7%, mientras que el Gobierno provincial mantendría una diferencia pendiente del 18% con el sector.
El reclamo por el poder adquisitivo
AGMER tomó como punto de partida diciembre porque, de acuerdo con la posición sindical, el acuerdo paritario correspondiente a 2025 no se había cumplido por completo. Sobre esa base, el gremio reclamó un plan que permitiera recuperar progresivamente la pérdida salarial.
“No alcanza la propuesta salarial, no alcanza el salario docente. El poder adquisitivo, el poder de compra, se perdió y se fue deteriorando, y ante esto el Gobierno no ha respondido con una propuesta considerable o con un plan de recuperación del salario docente”, manifestó.
Antivero afirmó que el sindicato mantendría el reclamo mientras no se reabriera la discusión salarial. “Nos caracteriza la perseverancia y ante esto vamos a seguir reclamando”, remarcó.
La escuela itinerante será una de las acciones previstas para sostener públicamente la demanda sin interrumpir inicialmente las clases. Sin embargo, el dirigente señaló que podrían incorporarse otras medidas al plan de lucha.
AGMER no descartó un nuevo paro
El último congreso de AGMER, realizado durante los primeros días de agosto en La Paz, facultó a la conducción provincial a profundizar las medidas de fuerza. El sindicato ya había cumplido las 48 horas de paro autorizadas en esa instancia.
Antivero aclaró que esa situación no impedía analizar una nueva huelga. “Esto no quita que en agenda pueda llegar a existir alguna otra medida de fuerza”, afirmó, aunque precisó que cualquier decisión deberá ser adoptada por la Comisión Directiva Central.
El gremialista señaló que el sector acumulaba 12 paros desde el inicio del ciclo lectivo y responsabilizó al Ejecutivo por la falta de una nueva convocatoria. “Esto habla de la situación, habla de que alguien no ha levantado el teléfono y ese alguien es el Gobierno de Rogelio Frigerio”, sostuvo.