Presupuesto y Malvinas marcarán una semana clave en el Congreso

Una semana clave en el Congreso tendrá como protagonistas al Presupuesto 2027 y al proyecto sobre Malvinas que enviará el Gobierno nacional, mientras el Senado buscará avanzar con reformas políticas y económicas y la oposición impulsará en Diputados iniciativas sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad.

El martes 15 de septiembre vencerá el plazo establecido para que el Poder Ejecutivo presente ante la Cámara de Diputados el proyecto de gastos y recursos para 2027. La iniciativa concentrará la atención por las prioridades presupuestarias, los recortes y las proyecciones de variables como inflación, dólar y actividad económica para el próximo año electoral.

La Casa Rosada también enviará un proyecto de defensa de la soberanía nacional que contemplará sanciones contra las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas en las Islas Malvinas. La propuesta incluirá además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Milei explicará los proyectos al oficialismo

Antes de las presentaciones, el presidente Javier Milei recibirá este lunes en la Casa Rosada a los diputados y senadores de La Libertad Avanza. El encuentro tendrá como propósito explicar los principales aspectos de ambas iniciativas y ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo.

La reunión será la continuación de otro encuentro a puertas cerradas que el mandatario mantuvo con los legisladores libertarios. En aquella oportunidad, brindó una exposición sobre economía y entregó ejemplares del libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt.

Con los proyectos de Presupuesto y Malvinas, el Gobierno intentará ocupar una parte central de la agenda legislativa. Sin embargo, durante la semana también se desarrollarán debates promovidos por el Senado y por los bloques opositores de la Cámara de Diputados.

El Senado retomará la Reforma Política

El Senado reanudará el martes por la tarde el tratamiento de la Reforma Política, tal como había anticipado la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, durante la última sesión.

Aunque el oficialismo todavía no contaría con los votos necesarios para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, buscará avanzar en el análisis de los aspectos técnicos de la iniciativa. Entre los puntos previstos aparecen Ficha Limpia, cambios en el financiamiento de los partidos y la eliminación del debate presidencial obligatorio.

La intención de Bullrich también sería convocar a una sesión para este jueves, aunque la fecha y el temario todavía no fueron confirmados oficialmente. El objetivo principal consistiría en sancionar Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos que obtuvieron dictamen durante la semana anterior.

Ambas propuestas económicas forman parte de las herramientas que el oficialismo considera necesarias para fortalecer el programa del Poder Ejecutivo. Su tratamiento dependerá de los acuerdos que La Libertad Avanza logre alcanzar con los bloques aliados y dialoguistas.

Biocombustibles y transferencia de competencias

La posible sesión del Senado también podría incorporar el proyecto para transferir progresivamente competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño. La inclusión de la iniciativa todavía estaba sujeta a las negociaciones entre los distintos espacios parlamentarios.

Otro de los temas pendientes era la nueva ley de Biocombustibles. El oficialismo continuaba trabajando para acercar posiciones y reunir los votos necesarios, luego de que Bullrich suspendiera una sesión anterior por falta de adhesiones.

De concretarse la convocatoria, el Senado tendría una agenda conformada por proyectos económicos, judiciales y energéticos. Las conversaciones previas serán determinantes para establecer cuáles llegarán finalmente al recinto.

La oposición impulsará el debate por las deudas

En la Cámara de Diputados, la oposición buscará avanzar con los asuntos que había logrado incluir en la agenda durante la última sesión. El martes se reunirán las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor para analizar decenas de iniciativas destinadas a aliviar las deudas de familias y empresas.

El principal desafío para los bloques opositores será consensuar un texto común entre las diferentes propuestas y alcanzar el recinto con una posición coordinada. La Libertad Avanza, a diferencia de lo ocurrido en otros debates impulsados por la oposición, presentará su propia iniciativa sobre el tema.

La discusión incluirá las posibles herramientas para atender el aumento de la morosidad, aunque las características del proyecto que podría obtener dictamen dependerán de los acuerdos alcanzados durante las reuniones de comisión.

Emergencia en discapacidad

El miércoles se reunirán en un plenario las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo será avanzar con el análisis de la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad, otro de los temas que la oposición consiguió impulsar en la última sesión.

El oficialismo también llevará una propuesta propia a ese debate. La decisión anticipa una discusión entre el texto promovido por los bloques opositores y la alternativa elaborada por La Libertad Avanza.

La actividad parlamentaria estará atravesada, de esta manera, por iniciativas del Poder Ejecutivo y proyectos promovidos desde la oposición. El Presupuesto 2027, Malvinas, la Reforma Política, los cambios económicos, el endeudamiento y la emergencia en discapacidad conformarán los principales ejes de una semana marcada por las negociaciones en ambas cámaras.