El Niño: usarán bienes retenidos por Aduana para reforzar la respuesta ante emergencias

El Gobierno nacional resolvió destinar bienes que estaban bajo la órbita de la Aduana de Buenos Aires a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con el objetivo de incorporarlos a la preparación ante los posibles efectos de El Niño durante los próximos meses. La decisión quedó establecida mediante la Disposición 85/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

No se trata de una compra ni de una contratación. Son bienes de rezago aduanero que quedaron a disposición del Estado dentro del régimen previsto por la Ley 25.603 y que ahora serán cedidos sin cargo para que puedan utilizarse en tareas de prevención y respuesta frente a situaciones de emergencia.

La mercadería será incorporada principalmente al Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027. También podrá emplearse para abastecer preventivamente a provincias y municipios, brigadas nacionales, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y otros organismos que integran el sistema nacional de gestión del riesgo.

Preparativos ante un El Niño fuerte

El plan fue diseñado para fortalecer la capacidad operativa frente a crecidas, inundaciones y otros eventos asociados a El Niño, especialmente en la Cuenca del Plata. El esquema busca que distintos organismos cuenten de antemano con recursos que puedan ser enviados rápidamente a las zonas afectadas.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que las condiciones actuales corresponden a una fase de El Niño. Los modelos asignan una probabilidad del 100% de continuidad durante septiembre, octubre y noviembre de 2026, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.

Entre Ríos integra específicamente este dispositivo de coordinación. El 25 de agosto se realizó en Paraná un encuentro federal del que participaron autoridades nacionales y representantes de Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe para analizar la respuesta logística prevista para la temporada 2026-2027.

Qué bienes recibirá la Agencia de Emergencias

La disposición comprende mercaderías incluidas en cuatro actuaciones previas de la Aduana de Buenos Aires, correspondientes a mayo y julio de este año. La norma indica que esos bienes no necesitan intervenciones adicionales de otros organismos para avanzar administrativamente con la cesión.

Sin embargo, el documento publicado este lunes no detalla qué productos integran los lotes. Por ese motivo, todavía no puede afirmarse oficialmente si incluyen herramientas, ropa, equipamiento, insumos u otros artículos concretos.

La Agencia Federal de Emergencias tendrá 10 días desde que sea notificada para informar cuándo prevé retirar la mercadería. Posteriormente dispondrá de hasta 90 días hábiles desde la publicación para revisar el inventario y formalizar la aceptación definitiva de los bienes recibidos.

Los bienes deberán destinarse a emergencias

Si durante esa revisión la AFE detecta mercadería que no resulta apta para ser utilizada, deberá individualizarla y rechazarla. También perderá la cesión si no retira los bienes o no comunica su aceptación o rechazo dentro de los plazos establecidos.

La Ley 25.603 determina además que los elementos cedidos deben utilizarse para la finalidad que justificó su entrega. Los organismos beneficiarios tampoco podrán comercializarlos durante un período de cinco años.

La medida busca convertir mercadería que había quedado bajo administración aduanera en recursos disponibles para el sistema de emergencias. En el caso de El Niño, esos elementos podrán incorporarse a la logística preventiva de provincias como Entre Ríos, en un escenario donde los organismos meteorológicos anticipan mayores riesgos de excesos de lluvias y crecidas durante la primavera y el verano.