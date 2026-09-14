ANSES: quiénes cobran esta semana y cómo sigue el calendario de septiembre

La ANSES continúa desde este lunes 14 de septiembre con su calendario mensual de pagos para jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones. Durante esta semana avanzará el cronograma correspondiente a quienes cobran hasta un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones.

Los pagos de septiembre incorporan una actualización del 2,11%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor de julio utilizada para calcular la movilidad mensual. El organismo previsional distribuye las acreditaciones de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Este lunes cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cuyos DNI terminan en 4. La misma terminación corresponde a los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo, mientras que para la AUE reciben el depósito los documentos finalizados en 2.

Quiénes cobran entre martes y miércoles

El martes 15, la ANSES continuará con jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminados en 5, al igual que los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo. En la Asignación por Embarazo será el turno de los documentos finalizados en 3.

También este martes cobrarán la Asignación por Prenatal quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. El lunes, en tanto, esa prestación corresponde a los DNI finalizados en 4 y 5.

Para el miércoles 16 está previsto el pago a jubilados y pensionados de la mínima con documentos terminados en 6 y a beneficiarios de AUH con la misma terminación. Los titulares de AUE con DNI finalizado en 4 también tendrán disponible su prestación, mientras que el Prenatal llegará a los documentos terminados en 8 y 9.

Cómo continúa el cronograma hasta el viernes

El jueves 17 recibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la mínima cuyos DNI terminen en 7. La jornada tendrá la misma terminación para AUH y Asignación Familiar por Hijo, mientras que la Asignación por Embarazo corresponderá a los documentos finalizados en 5.

El viernes 18 será el turno de los jubilados y pensionados con DNI terminados en 8. También cobrarán los titulares de AUH con esa terminación y las personas que reciben la AUE cuyos documentos finalizan en 6.

Por otra parte, este lunes 14 se completa el calendario de Pensiones No Contributivas con los beneficiarios cuyos DNI terminan en 8 y 9. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas permanecen disponibles durante todo el período comprendido entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre.

Qué prestaciones seguirán la próxima semana

El cronograma de los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo continuará el lunes 21 con los DNI terminados en 9. Ese día también finalizará la secuencia de pagos de septiembre para AUH y Asignación Familiar por Hijo.

A partir del martes 22 comenzarán los depósitos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, inicialmente para documentos terminados en 0 y 1. En esa misma fecha arrancará además el calendario de la Prestación por Desempleo.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar exactos del próximo cobro a través de los canales oficiales de ANSES, ingresando con su CUIL o número de beneficio. Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, en tanto, permanecen habilitadas para todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre.