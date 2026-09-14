El frío cede en Entre Ríos y se espera un rápido ascenso térmico durante la semana

El tiempo en Entre Ríos mostrará un marcado cambio durante esta semana: después de un lunes fresco, con mínimas que en algunas localidades descenderán hasta los 3 °C, las temperaturas comenzarán a recuperarse progresivamente y podrían rozar los 30 °C hacia el próximo domingo.

Para este lunes 14, Paraná tendrá una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C, valores similares a los previstos para Concordia y Federación. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay el comienzo de la jornada será todavía más frío, con registros mínimos de 3 °C y máximas de alrededor de 16 °C.

Las condiciones se mantendrán estables durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones en las ciudades relevadas. El cielo alternará entre parcialmente nublado y despejado, con viento leve y sin ráfagas significativas.

El ascenso comenzará desde el martes

El martes empezará a sentirse una recuperación de las temperaturas en buena parte de Entre Ríos. Paraná, Concordia y Federación podrían alcanzar los 20 °C, mientras que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay rondarían los 19 °C.

Las mínimas también subirán y se ubicarán generalmente entre los 8 °C y 11 °C. El panorama continuará sin lluvias, con períodos de sol y algunas nubes, especialmente durante las primeras horas y hacia la noche.

El miércoles tendrá características similares, aunque con algunas diferencias entre el norte y el sur provincial. Paraná, Concordia y Federación llegarían nuevamente a los 20 °C, mientras que en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay las máximas quedarían cerca de los 17 °C.

Desde el jueves se esperan tardes más templadas

El jueves marcará otro escalón en el aumento térmico. Las máximas llegarán a aproximadamente 22 °C en las cinco localidades analizadas, con mínimas próximas a los 10 °C y condiciones mayormente estables.

Para el viernes, el tiempo seguirá acompañando con temperaturas en ascenso. Paraná, Concordia y Federación tendrán registros mínimos cercanos a 13 °C y máximas de 23 °C, mientras que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay oscilarán entre 11 °C y 23 °C.

Hasta ese momento no se observan señales importantes de precipitaciones. La tendencia muestra jornadas con cielo entre despejado y parcialmente nublado, sin fenómenos significativos que alteren las actividades al aire libre.

El fin de semana llegará el mayor aumento

El sábado comenzará a sentirse un ambiente mucho más cálido en Entre Ríos. Paraná podría alcanzar los 26 °C, mientras que Concordia y Federación llegarían a 25 °C. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se esperan máximas cercanas a 24 °C.

El domingo será, de acuerdo con el pronóstico extendido, la jornada más cálida. Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay podrían alcanzar los 29 °C, mientras que Concordia y Federación tendrían máximas de alrededor de 26 °C. Las mínimas se moverán entre 13 °C y 15 °C.

La semana, de esta manera, presentará una transición clara desde mañanas frías hacia tardes cada vez más templadas y cálidas. Las probabilidades de lluvia permanecerán prácticamente ausentes durante todo el período y recién el domingo aparece una chance baja, de hasta 10%, en algunos sectores.