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Salta: cinco mujeres fueron atropelladas por un motociclista alcoholizado cuando peregrinaban hacia la Catedral

Las fieles caminaban desde Apolinario Saravia hacia la iglesia de la capital salteña cuando fueron embestidas durante la madrugada en General Güemes. Todas están fuera de peligro.

13 de Septiembre de 2026
Las mujeres resultaron ilesas
Las mujeres resultaron ilesas

Las fieles caminaban desde Apolinario Saravia hacia la iglesia de la capital salteña cuando fueron embestidas durante la madrugada en General Güemes. Todas están fuera de peligro.

Cinco mujeres que peregrinaban hacia la ciudad de Salta fueron atropelladas por una motocicleta durante la madrugada de este domingo, en jurisdicción de General Güemes. Las peregrinas se dirigían desde Apolinario Saravia hacia la Catedral por las celebraciones del Milagro.

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, a la altura de Termo Andes. Según informó la Policía, las mujeres fueron embestidas por un motociclista que posteriormente fue sometido a un test de alcoholemia.

Créditos: Pablo Yapura
Créditos: Pablo Yapura

 

El resultado fue positivo: el conductor tenía 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras el accidente, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

Dos peregrinas fueron trasladadas a General Güemes

 

Como consecuencia del impacto, las cinco mujeres sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica. Dos de ellas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes.

Hospital San Bernardo
Hospital San Bernardo

 

Las otras tres peregrinas fueron derivadas al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, donde continuaron con la atención correspondiente. Desde la Policía indicaron que ninguna de las mujeres sufrió lesiones de gravedad y que todas se encuentran fuera de peligro.

 

La Justicia deberá avanzar ahora con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades del motociclista.

Las peregrinas no estaban registradas

 

La Policía informó además que las cinco mujeres formaban parte de un grupo reducido que había iniciado la peregrinación desde Apolinario Saravia por fuera de las columnas registradas oficialmente.

 

Las peregrinas no figuraban en el registro policial ni contaban con la aplicación “Soy Peregrino”, utilizada dentro del esquema de acompañamiento preventivo dispuesto para quienes recorren las rutas durante las celebraciones del Milagro.

 

Desde la fuerza explicaron que muchas personas optan por realizar el trayecto de manera individual o en grupos pequeños. Sin embargo, advirtieron que quienes no se registran quedan fuera de los dispositivos de contención y asistencia previstos para los peregrinos.

 

Una multitudinaria peregrinación

 

Salta vivió este domingo 13 de septiembre el primer gran día de llegada de peregrinos por el Milagro 2026. Desde temprano y hasta entrada la tarde, las inmediaciones de la Catedral Basílica se poblaron de cantos, lágrimas, abrazos y promesas cumplidas con el arribo de grupos que caminaron durante varios días, en algunos casos, desde distintos puntos de la provincia.

Cr&eacute;ditos: Pablo Yapura
Créditos: Pablo Yapura

Entre las más numerosas y esperadas estuvieron las peregrinaciones de Cachi y Payogasta, La Poma y, ya por la tarde, Santa Victoria Oeste, cuyos fieles completaron una de las travesías más largas y exigentes de esta celebración religiosa.

Cr&eacute;ditos: Pablo Yapura
Créditos: Pablo Yapura

Durante este lunes 14 continuará de manera incesante la llegada de peregrinos a Salta y la ciudad comenzará a vivir la tradicional Noche del Peregrino, la antesala inmediata de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

Cr&eacute;ditos: Pablo Yapura
Créditos: Pablo Yapura

Temas:

Salta Peregrinación Catedral de Salta
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