Un joven de 19 años creó un sistema para proteger a pescadores: cómo funciona

A los 19 años, un joven marplatense creó un sistema que busca mejorar la seguridad de los pescadores en alta mar mediante tecnología. Se trata de Marvital, una plataforma que integra telemedicina, comunicación y geolocalización para conectar a las tripulaciones con asistencia médica y organismos de emergencia desde cualquier punto del océano.

El desarrollo fue creado por Axel Castaño, estudiante de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, junto con el capitán de pesca Cristian Guillén, encargado de la articulación con el puerto y los trabajadores del sector.

El sistema ya se encuentra en funcionamiento y comenzó a ser probado de manera piloto en algunos barcos que parten desde el puerto de Mar del Plata. Según sus impulsores, al menos 400 capitanes manifestaron interés en utilizarlo.

Una plataforma para asistir a los tripulantes

La idea surgió a partir de la preocupación por las emergencias que ocurren a bordo de embarcaciones que navegan a cientos de kilómetros de la costa. El objetivo es que un pescador pueda recibir asistencia médica o activar una alerta incluso cuando no sea posible establecer una comunicación convencional por radio.

“Llevamos tres meses de intenso trabajo y avanzamos muchísimo con el software, que ya está en funcionamiento. De hecho, ya estamos haciendo las primeras pruebas piloto en algunos barcos que salen desde el puerto de Mar del Plata”, explicó Castaño.

El joven contó que el proyecto nació luego de una conversación con Guillén, quien le transmitió su preocupación por las muertes registradas en barcos pesqueros. “Él me contó que veía cada vez más muertes arriba de los barcos, tanto en Mar del Plata como en el resto de la Argentina”, relató.

Según Castaño, durante los últimos tres meses murieron 11 personas por distintas circunstancias, entre ellas caídas al agua y falta de atención médica. A partir de ese diagnóstico comenzaron a trabajar en una herramienta tecnológica que permitiera reforzar los mecanismos de seguridad.

Telemedicina y geolocalización desde el mar

Marvital fue diseñado como una plataforma integral que permite mantener conectado al barco con una guardia médica y con Prefectura mientras se encuentra navegando.

“El sistema incluye mensajería, llamadas y videollamadas, un mapa de la flota en tiempo real y alertas Mayday para situaciones como un hombre al agua. Contempla pulseras de signos vitales en tiempo real para cuando tienen que recibir atención médica”, explicó Castaño.

La tecnología permite que un tripulante pueda comunicarse por videollamada con un profesional de la salud y transmitir sus signos vitales para facilitar la evaluación médica sin necesidad de regresar inmediatamente a puerto.

La propuesta contempla además la participación de la Prefectura Naval Argentina y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El proyecto busca que los profesionales puedan brindar asistencia remota y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de formación para estudiantes y médicos.

“Nadie debería quedar solo en el mar”, es una de las consignas que sintetizan el objetivo de la iniciativa.

Trabajan en dispositivos para localizar a quienes caen al agua

Uno de los desarrollos que todavía se encuentra en etapa de prueba apunta específicamente a los casos de hombre al agua, una de las situaciones de mayor riesgo para las tripulaciones.

Junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, los desarrolladores trabajan en dispositivos que podrían utilizarse como tobilleras o chalecos para permitir la localización de un tripulante que caiga al océano.

“Estamos haciendo unas tobilleras o chalecos para que, cuando un hombre cae al agua, pueda ser encontrado”, explicó Castaño.

La propuesta contempla utilizar el sistema AIS, una tecnología de identificación automática empleada por las embarcaciones, para transmitir la ubicación del tripulante y facilitar su búsqueda.

“Sucede que los marineros caen al agua y muchas veces los encuentran ya fallecidos, y en otros casos ni siquiera eso, y las familias se quedan sin un sostén y viven una situación horrible, como lamentablemente le ha pasado a tantos”, sostuvo el joven.

Un desarrollo que busca llegar a toda la flota argentina

Además de las funciones vinculadas con la emergencia médica y la localización, Marvital pretende modernizar las comunicaciones entre los barcos y los organismos que intervienen ante una situación de riesgo.

“Estamos probando los sistemas de mensajería, llamada y videollamada, que ya es un gran avance frente a la radio”, señaló Castaño.

Los desarrolladores aseguran que el sistema fue registrado internacionalmente luego de comprobar que no encontraron una plataforma con características similares. “No existe nada así en el mundo. Entonces decidimos patentarlo como obra inédita internacional”, contó.

El objetivo inicial es ampliar la utilización del sistema desde Mar del Plata hacia otros puertos de la provincia de Buenos Aires y, posteriormente, extenderlo al resto del país.

“Estamos empezando desde abajo. De Mar del Plata a la provincia de Buenos Aires, con la idea de llevarlo a toda la Argentina y después ir expandiéndonos”, explicó Castaño.

Para avanzar en ese objetivo, el proyecto articula con Prefectura Naval Argentina, organismos provinciales y nacionales, la Universidad Nacional de Mar del Plata y distintas áreas vinculadas con la actividad pesquera.

Esta semana, Marvital será presentado en la Feria Internacional Portuaria, donde sus desarrolladores buscarán mostrar el funcionamiento de una herramienta que nació en Mar del Plata y que apunta a convertirse en un sistema de seguridad para las tripulaciones pesqueras.