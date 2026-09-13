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Principio de incendio en un colectivo generó alarma en la Terminal de Concepción del Uruguay

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en una unidad de larga distancia. Bomberos Voluntarios controlaron rápidamente el foco ígneo y no hubo personas heridas.

13 de Septiembre de 2026
Un principio de incendio en el aire acondicionado de un colectivo generó preocupación
Un principio de incendio en el aire acondicionado de un colectivo generó preocupación Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en una unidad de larga distancia. Bomberos Voluntarios controlaron rápidamente el foco ígneo y no hubo personas heridas.

Se vivieron momentos de preocupación este domingo por la tarde en la Terminal de Ómnibus de Concepción del Uruguay, cuando un colectivo de larga distancia sufrió un principio de incendio mientras se encontraba en el predio.

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

 

El incidente se produjo pasadas las 15, lo que motivó el inmediato llamado al cuartel de Bomberos Voluntarios. Debido a la cercanía de la terminal con la sede de la fuerza, las dotaciones arribaron en pocos minutos y lograron controlar el foco antes de que se propagara.

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

La falla se originó en el aire acondicionado

 

De acuerdo con la información conocida, el inconveniente se habría originado en el sistema de aire acondicionado, ubicado en la zona de la baulera del colectivo. La falla provocó la quema de parte de la instalación eléctrica, aunque el incendio no alcanzó mayores dimensiones.

 

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, la situación fue contenida sin que fuera necesario evacuar de manera masiva la terminal ni se registraran daños de consideración.

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

 

Afortunadamente, no se reportaron pasajeros ni trabajadores afectados por el principio de incendio. Tras extinguir el foco, los bomberos realizaron las tareas de verificación y enfriamiento para garantizar que no existiera riesgo de una reactivación.

Temas:

Concepción del Uruguay Terminal de ómnibus
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