Procesión Náutica: emotivos testimonios en la celebración por sus 50 años

REDACCIÓN ELONCE
La Procesión Náutica celebró este domingo sus 50 años con una multitudinaria muestra de fe por las calles de Paraná y rumbo a Bajada Grande. Familias, scouts y jinetes acompañaron al Inmaculado Corazón de María y compartieron con Elonce sus emociones.
La Procesión Náutica celebró este domingo 13 de septiembre sus 50 años con una recorrida por las calles de Paraná, como antesala de la llegada al puerto de Bajada Grande para recibir al Inmaculado Corazón de María. Familias, fieles, scouts y jinetes participaron de la histórica manifestación religiosa y expresaron a Elonce la emoción de formar parte del aniversario.
La jornada estuvo atravesada por testimonios de agradecimiento, pedidos y recuerdos de quienes acompañaron durante décadas la tradicional celebración. Roberto llegó desde Aldea Brasilera y contó que desde hace más de dos décadas participa de la actividad. “Venimos de Aldea Brasilera y hace 26 años que venimos haciendo este trabajito, acompañando y paseando a la Virgen”, dijo el hombre que llevaba la Virgen.
Luego, destacó el significado que tiene para él mantener la tradición a lo largo de los años. “Creo que siempre hay algo para agradecer y creo que esta es una manera muy importante para agradecer”.
Scouts acompañaron la celebración por los 50 años
La familia de scouts también se hizo presente en la Procesión Náutica. Adriana expresó a Elonce: “Es algo emocionante porque son 50 años de esta procesión náutica. Que la gente nos acompañe en el camino, que espere a nuestra madre en las puertas de sus hogares para recibir todas las bendiciones de ellas”.
Además, explicó que para este aniversario prepararon un recuerdo especial destinado a quienes participaron de la jornada. “Este año contamos con un plus porque queremos que la gente se lleve un presente. Les hicimos a todos los que nos acompañan un pañuelo por los 50 años”, exclamó.
Entre quienes caminaron junto a la imagen hubo familias que aprovecharon la ocasión para elevar sus pedidos y agradecimientos. “Vine para rezar por todos, por todas las familias y para que haya trabajos para todos”, exclamó una mujer en compañía con su familia.
Familias se sumaron al paso de la procesión
La convocatoria también incorporó espontáneamente a vecinos que observaron el paso de la procesión y decidieron sumarse. Desde la Parroquia Santa Teresita, algunos fieles explicaron: “Estábamos almorzando, vimos la procesión y nos sumamos. Lo hacemos con fe y amor”.
La emoción se repitió entre las familias que avanzaron por las calles paranaenses. “Sentimos emoción por la Virgen”, exclamó un matrimonio que realizaba la procesión junto a su hija.
La celebración contó además con la participación de jinetes. Emanuel, oriundo de la zona del Volcadero, integró un grupo de alrededor de 30 personas que acompañaron con banderas. “Es una alegría compartir esto con la Virgen”, sostuvo.
Una tradición transmitida a través de los años
Entre los participantes estuvieron quienes acompañaron la imagen durante buena parte de la historia reciente de esta manifestación religiosa. “Hace 26 años que venimos con mi marido a llevar la imagen. Aquí continuamos”, exclamo una mujer emocionada.
Otros fieles aprovecharon la jornada para realizar pedidos personales. “Siento emoción por la Virgen. Acompaño a la Virgen hace muchos años. Pido por salud mental”, resaltó otra mujer a Elonce. A su vez, otro hombre sintetizó su participación desde el agradecimiento y la fe: “Venimos a acompañar la Virgen. Siento mucha emoción y la protección. Venimos a pedir y agradecer”.
El aniversario tuvo un significado particular para los vecinos de Bajada Grande, donde la tradición religiosa forma parte de la historia de varias generaciones. La procesión avanzó hacia ese sector de la capital entrerriana para continuar allí con uno de los momentos centrales de la celebración.
La emoción de Bajada Grande por los 50 años
“Es hermoso que el corazón de nuestra madre hoy se está representando en la ciudad de Paraná. Después de 50 años de esta procesión Náutica, para nosotros que somos de Bajada Grande es toda una vida. Desde chiquitas, siempre en la iglesia acompañamos la iniciativa del padre Orlando. Estoy feliz por eso y por tanta gente que está acompañando desde la Catedral para la llegada de nuestra madre en el río”, indicó una de las participantes.