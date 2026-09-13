Frío extremo en septiembre: pronostican una máxima de apenas 13°C para este domingo

El cielo en la capital entrerriana se encuentra cubierto con 6.8°C pero una sensación térmica de apenas 3.8°C, minutos antes de las 8 de la mañana; para la jornada se prevé que las temperaturas asciendan a los 13°C con vientos del este de entre 13 y 22 km/h y sin probabilidades de precipitaciones.

El lunes continuaría frío, con una mínima que mantendría en los 6°C, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Pero la máxima sí estaría más marcada: 18°C por la tarde y vientos leves predominantemente del noreste.

Cabe recordar que el escenario de frío está vinculado al ingreso de una masa de aire de origen polar que avanzó sobre gran parte de la Argentina durante este fin de semana, según Meteored. El fenómeno provocó heladas en distintas regiones, nevadas en sectores cordilleranos y un descenso marcado de las temperaturas en el centro y norte del país.

En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por temperaturas extremas por frío en sectores del centro y norte de la Argentina para este domingo. La advertencia alcanza áreas donde se prevén temperaturas por debajo de los valores habituales para la época.

El aviso por frío extremo incluye el sudeste de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, zonas del sur y oeste de Córdoba, San Luis, el este de Jujuy, Tucumán, el sur de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el noroeste de Neuquén.

La recuperación continuaría el martes, cuando se esperan valores cercanos a 20°C, al igual que para el miércoles, con cielo despejado hacia la mitad de semana. De todos modos, las primeras horas de cada jornada seguirán con temperaturas bajas y será necesario mantener precauciones frente al frío.

La mejora se afianzaría hacia la segunda mitad de la semana, cuando transitarán los últimos días del invierno meteorológico antes del inicio de la primavera.

Según las proyecciones, las condiciones comenzarían a cambiar desde el jueves, con un ascenso de las temperaturas la capital entrerriana y un ambiente más templado hacia el próximo fin de semana. Se pronostican máximas de 22°C con cielo mayormente a parcialmente nublado y para el viernes, las marcas térmicas ascenderán a los 23°C.