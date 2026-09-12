Alerta amarilla por frío extremo en zona de Entre Ríos y otras once provincias

REDACCIÓN ELONCE
El frío extremo se sentirá durante el fin de semana en gran parte del país. En territorio entrerriano, las bajas temperaturas alcanzan a cinco departamentos. También hay alerta por nevadas en provincias cordilleranas.
Alerta por frío extremo en Entre Ríos y once provincias. El frío extremo se sentirá durante el fin de semana en gran parte del país. En territorio entrerriano, las bajas temperaturas alcanzan a cinco departamentos. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció las alertas que rigen este sábado 12 de septiembre en todo el país.
En total, hay siete provincias bajo advertencia de primer nivel por nevadas y vientos fuertes y cinco por temperaturas extremas por frío. Estas alertas se concentran en la región centro y Cuyo y solo se incluye una provincia de la Patagonia.
Las provincias alcanzadas por el aviso de alerta son Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa.
Según informó el portal Meteored, un frente de descenso de temperatura afectará este sábado, sobre todo, a Cuyo y la región pampeana, con lluvias y nevadas de distintas intensidades. En la Patagonia se registrarán temperaturas incluso por debajo de los -13 °C.
Qué zonas están bajo alerta en Entre Ríos
El aviso alcanza a los departamentos de Islas, Tala, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón.
Alerta amarilla por nevadas
El SAT advirtió a siete provincias por la llegada próxima de nevadas. La alerta amarilla se concentra en la región Cuyo–centro-oeste.
El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros, que pueden ser superados de forma local, según el SMN. Los valores más importantes de acumulación de nieve se registrarán en Mendoza. En las regiones de menor elevación, la precipitación podría ser en forma de lluvia y/o nieve. Las alertas están anunciadas para este sábado y, domingo por la mañana.