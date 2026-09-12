Caso Loan: la fiscal apuntó contra Laudelina Peña y aseguró que "no cree en sus lágrimas"

La fiscal del juicio por la desaparición de Loan Peña, Tamara Pourcel, cuestionó con dureza las declaraciones de Laudelina Peña y Antonio Benítez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La funcionaria aseguró que no considera creíbles sus testimonios y ratificó que la principal hipótesis de la acusación es que el niño fue sustraído.

"De los que han declarado por ahora, no les creo a ninguno. No le he creído las lágrimas a Laudelina o a Benítez, a ninguno de los dos", afirmó Pourcel en una entrevista con Radio Con Vos, según lo publicado por TN. El debate oral todavía tiene más de 100 testimonios pendientes y podría prolongarse durante varios meses.

La fiscal también descartó que Loan simplemente se haya extraviado después del almuerzo familiar del 13 de junio de 2024. "Loan no se fue solo. Lo levantaron y se lo llevaron", aseguró. Sin embargo, evitó revelar cuál es la hipótesis de la Fiscalía sobre lo que ocurrió posteriormente: "Hay una mamá que está esperando a su hijo".

Las contradicciones de Laudelina y Benítez

Pourcel explicó que durante las declaraciones de Laudelina y su esposo, Antonio Benítez, aparecieron contradicciones que serán evaluadas al momento de los alegatos. Entre ellas mencionó diferencias vinculadas con el origen de un cuchillo que apareció durante la investigación.

"Se va rompiendo ese silencio que mantenían entre todos y se van empezando a tirar uno con otro", consideró. Para la fiscal, las acusaciones cruzadas pueden contribuir a reconstruir qué sabía cada imputado y qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición del niño.

También se refirió al abogado José Codazzi, cuyo nombre quedó incorporado a la investigación a partir de declaraciones de Laudelina. Según indicó Pourcel, el letrado se encuentra detenido por otras causas y está imputado en dos expedientes. Además, deberá presentarse como testigo durante el juicio por Loan.

La camioneta de Pérez y Caillava

Otro punto central del debate estará puesto sobre Carlos Pérez y María Victoria Caillava, quienes todavía no declararon ante el tribunal. De acuerdo con Pourcel, sus defensas anticiparon que podrían hacerlo próximamente.

La Fiscalía considera especialmente relevantes las pericias odorológicas realizadas sobre la camioneta de la pareja, donde se detectaron rastros compatibles con el olor de Loan. Por ese motivo, la acusación espera que ambos expliquen durante sus declaraciones cómo pudo llegar ese rastro al vehículo.

Pourcel sostuvo que Laudelina, Pérez y Caillava, junto con los demás imputados por la sustracción, deberán responder por las contradicciones detectadas entre sus versiones y las pruebas incorporadas a la causa. Para la acusación, los siete imputados por la sustracción saben qué ocurrió con Loan.

El juicio podría extenderse hasta 2027

El debate oral se encuentra todavía lejos de concluir. La fiscal estimó que podría superar el cierre de 2026 y continuar durante 2027 debido a la cantidad de pruebas y declaraciones pendientes. "Tenemos más de 100 testigos", explicó.

Entre las próximas medidas se encuentra la continuidad de la declaración del excomisario Walter Maciel, otro de los acusados. También está previsto un careo entre Laudelina Peña y Antonio Benítez, solicitado por la defensa de la mujer y autorizado en el marco del debate.

En total, 17 personas se encuentran sentadas en el banquillo de los acusados, aunque la Fiscalía concentra la imputación por la sustracción del niño en siete de ellas. El proceso continuará con testimonios y análisis de pruebas antes de llegar a los alegatos finales.

Qué sostiene la Fiscalía sobre Loan

Pourcel evitó dar detalles sobre cuál considera que fue el destino del niño después de su desaparición. Señaló que revelar esa hipótesis antes de completar el debate sería imprudente, especialmente por la situación que atraviesan María Noguera y José Peña, padres de Loan.

La representante del Ministerio Público insistió, sin embargo, en que las pruebas reunidas permiten descartar la posibilidad de que el niño se haya alejado solo. La hipótesis de la acusación sostiene que existió una sustracción y busca establecer qué ocurrió inmediatamente después.

"Sabemos perfectamente qué fue lo que pasó, estamos reconstruyendo esto", afirmó Pourcel. Según explicó, la posición completa de la Fiscalía y las conclusiones sobre las responsabilidades de cada acusado serán expuestas cuando finalice la producción de pruebas y llegue el momento de presentar los alegatos ante el tribunal.