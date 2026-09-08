Caso Loan: Laudelina Peña rompió el silencio ante el tribunal y pidió perdón

El juicio por la desaparición de Loan tuvo este martes una declaración clave con el testimonio de Laudelina Peña, tía del niño, quien lloró, pidió perdón y reconstruyó lo ocurrido desde aquel 13 de junio de 2024 en Corrientes. Acusada por la presunta sustracción y ocultamiento de su sobrino, se convirtió en la primera imputada de la causa principal en romper el silencio ante el tribunal.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, el debate oral y público se desarrolló en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Antes de comenzar a hablar, Laudelina solicitó que los demás acusados fueran retirados de la sala, pedido que fue aceptado por el Tribunal. Los padres de Loan permanecieron presentes durante su declaración.

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"Como dije aquella vez cuando declaré, pido perdón por las mentiras, no fueron intención mía, fueron de José Codazzi. Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver", manifestó. De esa manera, volvió a desligarse de la versión que había instalado la posibilidad de que Loan hubiera sido atropellado.

Qué contó Laudelina sobre el día de la desaparición de Loan

Laudelina recordó que el 13 de junio de 2024 llegó temprano a la casa de su madre, la abuela Catalina, donde posteriormente comenzaron a arribar los invitados. Entre ellos estaban María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi.

"Había dos mesas, una para los grandes y otra para los chicos. Comimos, empezamos a lavar y Benítez se fue al naranjal", relató. Según recordó, luego partieron hacia ese sector varios adultos y niños. "Recuerdo que le até los cordones a Loan y a mi hijo", agregó.

Sin embargo, sostuvo que no llegó hasta el naranjal y regresó a la vivienda. Poco después recibió una llamada de Benítez. "No llegué a atender en la primera, en la segunda sí y me dice: ‘Fijate si llegó Loan, porque se fue solo’", declaró sobre el momento en que comenzó la búsqueda.

Las primeras horas de búsqueda y las huellas

Al reconstruir las primeras horas posteriores a la desaparición, Laudelina rompió en llanto y recordó su encuentro con el entonces comisario Walter Maciel. "Me dijo que no podíamos hacer una denuncia porque debían pasar algunas horas", afirmó.

También cuestionó la actitud que, según su versión, tuvo el policía: "Me pareció rara la forma porque estábamos buscando a Loan y él le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era y que era devoto de un santo, cosas que no tenían nada que ver".

Laudelina Peña (Agencia NA)

Laudelina recordó además una confusa comunicación que escuchó mientras se encontraba en la comisaría. "Sonó la radio y decían que lo encontraron, que estaba bien, asustado, y en una tapera. A las horas Maciel volvió y nos dijo que no lo hallaron", sostuvo.

El hallazgo de pisadas y una zapatilla

La mujer también brindó detalles sobre las huellas que habrían sido encontradas durante los rastrillajes. "Eran cuatro o cinco pisadas con zapatillas que se iban hundiendo y después se veían bien claro los pies descalzos", aseguró.

Según relató, posteriormente regresó al lugar junto con su hija Macarena y allí ya se encontraba el comisario Maciel. "Recorrimos y mi hija sacó la zapatilla enterrada, se la dejó a Maciel y él dijo que iba a llamar a los peritos", expresó ante el tribunal.

Laudelina aseguró que previamente le habían informado que esas pisadas pequeñas habían sido advertidas durante la noche, aunque el lugar no habría quedado bajo custodia. Su relato volvió a poner el foco sobre las primeras actuaciones realizadas después de que se denunciara la desaparición.

Laudelina apuntó contra José Codazzi

Otro de los tramos centrales de su declaración estuvo vinculado con el abogado José Codazzi. Según sostuvo, el letrado apareció días después de la desaparición y le manifestó que estaba defendiendo a Antonio Benítez, quien ya se encontraba detenido.

"El 27 de junio volvió a aparecer Codazzi y expuso que había algo que nos comprometía sobre un accidente, por lo que teníamos que ir a declarar antes de que llegue la ministra Patricia Bullrich", afirmó. Según Laudelina, también les habría advertido que podían terminar presas y recibir una condena a prisión perpetua.

Laudelina Peña (Archivo)

Finalmente, aseguró que el 28 de junio Codazzi regresó y les indicó qué debían decir. "Nos explicó cómo debíamos declarar, inventar lo del accidente y nos grabó para practicar. Hasta hoy en día no entiendo el motivo", sostuvo. Añadió que finalmente viajó en el auto del senador Diego Pellegrini hasta el lugar donde prestó aquella declaración.

El debate continuará esta semana y está previsto que el jueves 10 de septiembre declare el excomisario Walter Maciel, luego del pedido formulado por su defensa.