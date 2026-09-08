Salud pública realizó 808 prótesis dentales en menos de ocho meses

Salud pública realizó 808 prótesis dentales entre enero y el 13 de agosto de 2026 en hospitales y centros sanitarios de Entre Ríos. La prestación estuvo disponible en siete establecimientos que contaron con laboratorios y equipamiento específico.
La salud pública realizó 808 prótesis dentales entre el 1° de enero y el 13 de agosto de 2026 en siete hospitales y centros sanitarios de Entre Ríos, según los registros de la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud provincial. Las prestaciones fueron confeccionadas en establecimientos que contaron con infraestructura, equipamiento y personal para desarrollar esa tarea.
La estrategia tuvo como objetivo ampliar el acceso a tratamientos odontológicos en el sistema público. Las prótesis permitieron recuperar funciones relacionadas con la masticación y el habla y formaron parte de los procesos de rehabilitación bucal de los pacientes.
La producción se concentró principalmente en establecimientos de Paraná y Concordia, mientras que otros centros ubicados en Victoria y Gualeguaychú también brindaron la prestación durante el período relevado.
Los establecimientos que confeccionaron las prótesis
El Hospital San Martín de Paraná realizó 210 prótesis dentales y encabezó el registro provincial. Por su parte, el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia confeccionó 126, mientras que el Hospital Domingo Cúneo de Victoria produjo 25.
Los centros regionales de referencia Ramón Carrillo y Arturo Oñativia, conocido como ex Corrales, ambos ubicados en Paraná, realizaron 60 y 150 prótesis, respectivamente.
Además, el Centro de Salud Alcaín confeccionó 150 unidades y el Centro de Salud Juan Baggio de Gualeguaychú efectuó otras 87. La suma de las prestaciones desarrolladas en los siete establecimientos alcanzó las 808 prótesis informadas.
Los requisitos para brindar la prestación
El Ministerio de Salud explicó que la fabricación de prótesis dentales había requerido espacios adecuados, equipamiento y condiciones técnicas específicas para el funcionamiento de los laboratorios odontológicos.
Esas necesidades limitaron la posibilidad de incorporar el servicio de manera inmediata en todos los hospitales y centros de salud. La descentralización de la prestación quedó vinculada con la infraestructura disponible, la demanda de cada región y la inversión necesaria para sostener los laboratorios.
Durante el período informado, una parte de los pacientes atendidos en establecimientos que no contaban con laboratorios tuvo que ser derivada hacia efectores con capacidad para fabricar las prótesis. Las derivaciones se dirigieron principalmente a instituciones de Paraná y Concordia.
El proyecto para acercar la atención
La Dirección de Odontología había trabajado en la ampliación progresiva de los puntos habilitados para confeccionar prótesis dentales dentro del sistema sanitario provincial.
La distribución territorial del servicio fue considerada uno de los aspectos centrales para mejorar el acceso de la población y disminuir los traslados hacia los establecimientos de mayor complejidad.
La incorporación de nuevos puntos de atención quedó sujeta a los recursos, el equipamiento y las condiciones edilicias disponibles. La planificación también contempló las necesidades sanitarias de cada región y la capacidad de los efectores para sostener la prestación.
Una prestación dentro de la atención integral
La confección de prótesis formó parte de la atención odontológica integral ofrecida por el sistema público. El tratamiento estuvo destinado a personas que necesitaban reemplazar piezas dentales y recuperar funciones bucales.
Además de la colocación de las prótesis, el procedimiento requirió evaluaciones odontológicas, preparación de la cavidad bucal, toma de medidas y controles posteriores para verificar su adaptación.
Con las 808 prótesis dentales realizadas hasta el 13 de agosto, el Ministerio de Salud registró el alcance de la prestación durante los primeros meses de 2026 y planteó su ampliación de acuerdo con la infraestructura y los recursos disponibles en cada zona de Entre Ríos.