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Paraná Actividad comercial y cultural

Nueva edición de Miércoles de Paseo Modo Feria con descuentos y espectáculos en Paraná

La propuesta se realizará este miércoles 9 en el microcentro de Paraná, con unos 70 comercios participantes. Habrá promociones, liquidaciones e intervenciones culturales desde las 17 horas.

8 de Septiembre de 2026
Miércoles de Paseo Modo Feria en Paraná tendrá descuentos y shows.
Miércoles de Paseo Modo Feria en Paraná tendrá descuentos y shows. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta se realizará este miércoles 9 en el microcentro de Paraná, con unos 70 comercios participantes. Habrá promociones, liquidaciones e intervenciones culturales desde las 17 horas.

El Miércoles de Paseo Modo Feria en Paraná tendrá este 9 de septiembre su tercera edición en la Peatonal San Martín y calles aledañas. La iniciativa reunirá a unos 70 comercios con promociones, descuentos y propuestas culturales para incentivar las ventas en el microcentro.

 

Oscar Bustamante, subsecretario de Producción de la Municipalidad, explicó que la iniciativa surgió del sector privado y fue acompañada por el municipio. "El segundo miércoles de cada mes van a poder encontrar no solo los descuentos y la proyección de los comercios a la vía pública, sino también distintas intervenciones artísticas y culturales", indicó.

 

Oscar Bustamante, subsecretario de Producci&oacute;n de la Municipalidad (Elonce)
Oscar Bustamante, subsecretario de Producción de la Municipalidad (Elonce)

 

Desde las 17 horas habrá diferentes espectáculos, entre ellos la presentación del Coro de la Asociación Verdiana y propuestas de folclore de la mano de Almas de Río y "Los Mellis" Santa María. También se anunciaron actividades vinculadas al tango. Los comercios podrán colocar percheros y mesas frente a sus locales, mientras que no habrá cortes de calles.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Descuentos y liquidaciones en el microcentro

 

Víctor Bejar, presidente de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, recordó que la propuesta surgió ante la necesidad de recuperar movimiento en la zona comercial. "La Peatonal es el paseo comercial por excelencia de Paraná y veíamos que estaba de alguna manera decayendo", explicó.

 

Según señaló, las ediciones anteriores tuvieron "muy buen resultado”, por lo que decidieron continuar con la iniciativa. Además, anticipó que por tratarse del cierre de temporada los visitantes podrán encontrar ofertas de liquidación, descuentos y alternativas de financiación.

 

V&iacute;ctor Bejar, presidente de la C&aacute;mara de Comerciantes del Microcentro de Paran&aacute; (Elonce)
Víctor Bejar, presidente de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná (Elonce)

 

Mauricio Benitente, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, destacó el trabajo conjunto entre comerciantes y municipio. Sin embargo, advirtió sobre el escenario económico que atraviesa el sector: “Es una situación realmente muy difícil, comprometida, crítica”.

 

Preocupación por la situación del comercio

 

Benitente sostuvo que los relevamientos realizados por la entidad reflejan dificultades similares a las observadas en otras ciudades del país y reclamó respuestas de corto plazo para sostener la actividad.

 

"Nosotros estamos hablando de la inmediatez: qué va a suceder dentro de tres meses, dentro de seis meses, el año próximo", afirmó.

 

Este miércoles se realizará un paseo modo feria en el microcentro de Paraná

Temas:

Peatonal San Martín Propuestas culturales municipalidad feria
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