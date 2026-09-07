“Tenemos la mejor de muzzarella del país”: el orgullo del pizzero paranaense tras lograr seis podios en el Mundial

Francisco Vergara logró seis podios en el Mundial de la Pizza y alcanzó el segundo puesto de la clasificación general durante el certamen desarrollado del 2 al 4 de septiembre en La Rural de Buenos Aires. El maestro pizzero paranaense también se consagró bicampeón en una de las pruebas de habilidades.

El entrerriano participó en distintas categorías culinarias y técnicas del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada, realizado dentro de la feria Hotelga. Su desempeño le permitió obtener reconocimientos durante las tres jornadas de competencia.

“Estoy muy contento y agradecido con toda la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos por el gran apoyo que nos dieron durante los cuatro días de campeonato”, expresó Vergara durante una entrevista con Elonce.

Seis podios en diferentes categorías

El maestro pizzero consiguió el primer puesto en Muzzarella Argentina, una de las categorías tradicionales del certamen. También obtuvo el tercer lugar en Pizza Clásica a la Piedra y repitió esa posición con una preparación estilo Nueva York.

Esta última variedad consiste en una pizza estadounidense de aproximadamente 45 centímetros, caracterizada por su tamaño y la utilización de pepperoni. “Con esta obtuvimos el tercer puesto a nivel mundial”, destacó mientras presentó la elaboración.

Vergara también compitió en las pruebas de habilidades. En la categoría Masa Más Grande, los participantes recibieron un bollo de 500 gramos y debieron estirarlo hasta alcanzar el mayor diámetro posible. El representante paranaense consiguió el primer puesto, resultado que ya había logrado en 2024.

Bicampeón en la prueba de Masa Más Grande

“Así que somos bicampeones”, celebró. Además, alcanzó el tercer puesto en Freestyle, disciplina en la que los maestros pizzeros realizaron destrezas y malabares con la masa.

La suma de los resultados individuales ubicó a Vergara en el segundo puesto de la clasificación general del Mundial de la Pizza. El primer lugar quedó en manos de un participante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“A nivel mundial quedamos segundos. Estuvimos muy cerca del primer puesto, pero no se nos dio”, explicó el pizzero, quien valoró la regularidad conseguida durante las tres jornadas del campeonato.

Trabajo, capacitación y calidad

Aunque las participaciones fueron individuales, Vergara formó parte de un grupo integrado por siete maestros pizzeros, denominado “Los locos del motorhome”. El equipo ya había viajado en febrero a un certamen panamericano desarrollado en San Pablo, Brasil.

En aquella oportunidad, los competidores realizaron el recorrido hasta Brasil en una casa rodante y consiguieron seis podios sobre nueve categorías. La experiencia consolidó al grupo y fortaleció su preparación para el campeonato mundial.

“Es algo que hago con mucho amor porque me encanta. Tratamos de perfeccionarnos porque nada de esto es suerte: durante el año hay muchas capacitaciones y mucho trabajo, además de llevar adelante el negocio”, afirmó Vergara.

El maestro pizzero explicó que su objetivo fue entregar a cada cliente el mismo producto que le gustaría recibir. “Siempre trato de obtener un producto de excelentísima calidad para que me dé estos resultados cuando vamos a competir y también con los clientes”, agregó.

Los secretos de las pizzas premiadas

Entre las preparaciones presentadas estuvo la Muzzarella Argentina, elaborada con una masa de método directo, preparada y horneada durante la misma jornada, sin prefermentos. El resultado fue una base crocante y una parte superior esponjosa.

También exhibió una pizza napolitana contemporánea, cuya masa requirió cerca de 76 horas de fermentación controlada en frío. La preparación fue cocinada a una temperatura aproximada de 360 grados durante entre un minuto y un minuto con 20 segundos.

“Por la maduración de la masa y el choque térmico cuando entra al horno se forman los bordes inflados y las manchas características”, explicó. La pizza fue preparada con mortadela, pistachos, stracciatella, parmesano y aceite de oliva extravirgen.

Francisco Vergara brilló en el Mundial de la Pizza con seis podios

Vergara indicó que decidió concentrar su preparación en el aspecto culinario. “Me enfoqué más en la parte de cocción, que es lo que más puntaje da, y en demostrarles a los jueces y al mundo la calidad de pizza que vendemos en Paraná”, remarcó.

El objetivo de competir en Europa

Tras los resultados obtenidos en Buenos Aires y Brasil, el próximo desafío será viajar a Europa durante 2027. El maestro pizzero pretende participar en campeonatos internacionales previstos en España e Italia.

“Creo que tenemos potencial para salir a competir a Europa. Queremos representar a nuestro país y a nuestra ciudad, que siempre nos apoya”, manifestó. Aunque ya cuenta con un patrocinador, continúa buscando apoyo para cubrir los costos del viaje.

Finalmente, Vergara agradeció el acompañamiento recibido y sostuvo que los seis podios fueron producto de la capacitación, el trabajo sostenido y la búsqueda permanente de mejorar la calidad de sus preparaciones.