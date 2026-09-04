Francisco Vergara brilló en el Mundial de la Pizza con seis podios: "Orgulloso de ser paranaense"

REDACCIÓN ELONCE
Francisco Vergara en el Mundial de la Pizza consiguió seis podios y se consagró bicampeón en una de las categorías. El pizzero paranaense celebró los resultados obtenidos en Buenos Aires y contó el esfuerzo detrás de cuatro intensos días de competencia.
Francisco Vergara en el Mundial de la Pizza tuvo una actuación sobresaliente en Buenos Aires: consiguió seis podios, volvió a consagrarse campeón en una de las categorías y terminó como segundo mejor del mundo. Tras cuatro intensas jornadas de competencia, el pizzero paranaense celebró los resultados y destacó el esfuerzo realizado para representar a Entre Ríos.
“La verdad que estoy muy contento. Fueron cuatro días de mucho trabajo, pero nos vamos más que satisfechos”, expresó Vergara a Elonce luego de completar su participación en el Mundial de la Pizza y la Empanada.
El representante entrerriano compitió en diferentes modalidades y consiguió subir al podio en seis oportunidades. “Hicimos seis podios. Hicimos primer puesto en Mozzarella Argentina, tercer puesto en Pizza a la Piedra y tercer puesto en Pizza New York Style, la pizza estilo New York. Acá sacamos primer puesto en Masa Más Grande, en este soy bicampeón”, detalló.
Seis podios y el reconocimiento como segundo mejor del mundo
Además de los resultados obtenidos en las categorías relacionadas con la elaboración de pizzas, Vergara demostró sus habilidades en las pruebas de destreza. Allí volvió a ubicarse entre los principales participantes de la competencia.
“Acá saqué tercer puesto en Freestyle Malabares y quedé como segundo mejor del mundo”, destacó. El reconocimiento coronó una actuación en la que su nombre se escuchó reiteradamente durante las distintas jornadas del certamen.
El resultado en Masa Más Grande tuvo además un significado especial: el paranaense consiguió defender el título y convertirse en bicampeón de la especialidad. Los nuevos reconocimientos se incorporaron así a una trayectoria que ya lo llevó a participar de competencias fuera de Argentina.
“Lo mejor primero es la familia”
Vergara estuvo acompañado por su familia durante la competencia y destacó especialmente ese respaldo al momento de celebrar los premios obtenidos en Buenos Aires.
“La verdad que ya gané porque creo que lo mejor primero es la familia, los amigos, disfrutar esto que es un mundo que no tiene techo porque la pizza a mí me ha hecho hacer locuras. Hemos ido a competir a San Pablo, hemos estado por todos lados, así que muy feliz, a disfrutar y a seguir porque todavía hay cosas que ganar”, sostuvo.
La experiencia acumulada en diferentes certámenes alimenta ahora un nuevo objetivo. Tras los resultados conseguidos en el Mundial, Vergara considera que tiene condiciones para dar otro paso y llevar su trabajo a competencias europeas.
El próximo desafío: competir en Europa
Para concretar ese proyecto, el pizzero paranaense señaló que necesita sumar apoyo económico. Los viajes, insumos, estadías y la preparación necesaria para participar de este tipo de competencias implican costos importantes.
“Es algo que cuesta como a todos. Estamos en busca de más sponsors que nos quieran ayudar porque la idea es poder competir en Europa, ya que tenemos potencial”, manifestó.
Vergara también agradeció a quienes hicieron posible su participación en el campeonato: “Quiero agradecerle a mi sponsor que confía en nosotros”.
El trabajo detrás de los premios
Los seis podios fueron el resultado de jornadas particularmente exigentes. El equipo llegó a Buenos Aires el lunes y desde entonces comenzó una preparación que incluyó elaboración de masas, compra de productos y análisis permanente de las recetas.
“Nosotros llegamos el lunes a la mañana y la verdad que todo conlleva a trabajar mucho porque hay que amasar, hay que producir, hay que hacer las compras, hay que analizar las recetas”, relató a Elonce.
El descanso fue mínimo durante la competencia. “Me acostaba a las 3-4 de la mañana y 6:30 ya estaba arriba controlando las masas. Es un trabajo fuerte que trae su mérito, pero más que feliz”, describió Vergara, dimensionando el esfuerzo que existe detrás de cada presentación.
El regreso a Paraná y la expectativa en su pizzería
Después de terminar la competencia, Vergara y su equipo permanecerán en Buenos Aires hasta este sábado. Según estimó, emprenderán posteriormente el regreso y llegarán a Paraná entre las 19 y las 20.
En la capital entrerriana lo espera Bella Pizza, su pizzería ubicada en Alameda de la Federación 517. El paranaense anticipó que, después de los premios obtenidos, espera encontrarse con una importante demanda. “Sé que voy a llegar y va a ser una bomba de tiempo. Le vamos a pedir a la gente que nos entienda, paciencia. Lo vamos a querer atender a todos y que todo sea siempre positivo”, señaló.
Además, quienes quieran acompañar sus próximos desafíos deportivos y gastronómicos pueden acercarse al establecimiento. El objetivo inmediato será conseguir nuevos sponsors que permitan financiar el proyecto de competir en Europa.
“Muy orgulloso de ser paranaense, entrerriano”
Más allá de los trofeos, Vergara puso especial énfasis en la representación de Paraná y Entre Ríos cada vez que participa en competencias nacionales e internacionales.
“Muy orgulloso de ser paranaense, entrerriano. Hace muchos años que venimos ya a competir y siempre representando a mi ciudad, bien arriba”, afirmó.
Finalmente, dedicó los logros a las personas que lo acompañan en cada desafío. “Más que nada felicitar a todos, a mi señora, Jessica, que la amo con todo mi corazón, al gran amor de mi vida, Delfina, a todos mis amigos, a toda la gente acá de la institución de APYCE, mis amigos”.